Relatório Anual de Benchmarking de Phishing da KnowBe4 revela que a América do Sul é mais suscetível a Ataques de Phishing

Investir em conscientização sobre segurança é fundamental para que as organizações ajudem a promover uma cultura sólida de segurança

Tampa Bay, FL, 11 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- A KnowBe4, provedora da maior plataforma de treinamento de conscientização de segurança e simulação de phishing do mundo, lança o novo Relatório de Benchmarking de Phishing por Setor 2023 para a América do Sul, com o objetivo de medir a Porcentagem de propensão a phishingTM (PPP) de uma organização, que indica quantos de seus funcionários provavelmente cairão em phishing ou em um golpe de engenharia social.

A KnowBe4 analisou um conjunto de dados de mais de 12,5 milhões de usuários, em 35.681 organizações, com mais de 32,1 milhões de testes de segurança de phishing simulados, em 19 setores diferentes. O PPP base mede a porcentagem de funcionários em organizações que não realizaram nenhum treinamento de segurança da KnowBe4, que clicaram em um link de e-mail de phishing simulado ou abriram um anexo infectado durante o teste.

O relatório deste ano revela que, de acordo com os testes de base realizados, sem treinamento de segurança, em todos os setores da América do Sul, 41,1% dos funcionários provavelmente clicarão em um link suspeito ou atenderão a uma solicitação fraudulenta. Essa foi a taxa de PPP mais alta de todas as regiões do mundo.

Quando as empresas implementaram uma combinação de treinamento e testes simulados de segurança de phishing após a medição inicial da linha de base, os resultados mudaram drasticamente. 90 dias após a conclusão do treinamento de segurança mensal ou mais frequente, o PPP médio diminuiu para 21,3%. Após doze meses de treinamento de segurança e testes simulados de segurança de phishing, o PPP médio caiu para 6,9%, indicando que os novos hábitos se tornaram normais, promovendo um firewall humano mais forte e uma cultura de segurança aprimorada.

"Essas descobertas sobre a América do Sul, que mostram a maior taxa de PPP de qualquer região do mundo, são definitivamente preocupantes", disse Rafael Silva, diretor sênior de segurança da informação da KnowBe4. "No entanto, é uma prova da eficácia do treinamento sobre conscientização de segurança e da simulação de phishing, constatando que, após doze meses de testes, a média caiu para pouco menos de 7%. Uma força de trabalho instruída forma um forte firewall humano, que é fundamental para a prática de hábitos cibernéticos seguros e para a criação de uma forte cultura de segurança".

Ransomware, phishing e roubo de celulares estão entre as principais ameaças de 2022 para organizações e indivíduos em toda a América Latina. De acordo com um estudo intitulado "The State of Ransomware 2022" conduzido pela empresa de segurança cibernética Sophos, 55% das 200 organizações pesquisadas no Brasil foram alvo de ataques de ransomware no ano passado, consolidando a necessidade de melhorar a cultura geral de segurança na América do Sul.

O relatório completo deste ano detalha as referências internacionais de phishing da América do Norte, Reino Unido e Irlanda, Europa, África, América do Sul, Ásia, Austrália e Nova Zelândia. Para fazer o download de uma cópia completa do relatório KnowBe4 Phishing by Industry Benchmarking Report 2023, acesse https://www.knowbe4.com/phishing-benchmarking-analysis-center .

Sobre a KnowBe4

A KnowBe4, fornecedora do maior treinamento de conscientização de segurança e plataforma de simulação de phishing do mundo, é usada por mais de 60.000 organizações em todo o mundo. Fundada pelo especialista em TI e segurança de dados, Stu Sjouwerman, a KnowBe4 ajuda as organizações a lidar com o elemento humano da segurança, aumentando a conscientização sobre ransomware, fraude de CEO e outras táticas de engenharia social através de uma abordagem da nova escola para realizar o treinamento da conscientização sobre segurança. Kevin Mitnick, especialista em segurança cibernética reconhecido internacionalmente e Chief Hacking Officer da KnowBe4, ajudou a projetar o treinamento da KnowBe4 com base em suas bem documentadas táticas de engenharia social. Dezenas de milhares de organizações contam com a KnowBe4 para mobilizar seus usuários finais como sua última linha de defesa.

Media Contact:

Amanda Tarantino

Public Relations Officer

KnowBe4

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/588691/KB4_Logo.jpg

FONTE KnowBe4

SOURCE KnowBe4