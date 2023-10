Relatório Centi-Milionário de 2023: O Surgimento de uma Nova Classe de Super Rico

LONDRES, 10 de outubro de 2023 PRNewswire/-- Atualmente, existem 28.420 centi-milionários no mundo, mais do que o dobro de 20 anos atrás, e um aumento de 12% em comparação com esta época do ano passado, de acordo com o Relatório Centi-Milionário de 2023 divulgado hoje pelos consultores de migração por patrimônio e investimento Henley & amp; Partners e com dados exclusivos da empresa global de inteligência de patrimônio New World Wealth. Esta elite global em rápido crescimento de viajantes e agitadores super ricos altamente influentes tem ativos investidos de US$ 100 milhões ou mais.

Conforme descrito no relatório inaugural do ano passado, em nível nacional, a maioria dos centi-milionários (ou "centis") estão concentrados nos EUA (38%), seguidos pelos grandes mercados emergentes da China e da Índia. Um terço da comunidade centi-milionária do mundo vive em 50 cidades-chave em todo o mundo, com Nova Iorque liderando com 775 centi-milionários residentes.

Dr. Juerg Steffen, CEO da Henley & Partners, diz que o grupo de mais de USD 100 milhões representa a melhor definição no mundo atual do que significa ser "super-rico". "Há pouco tempo, no final dos anos 90, USD 30 milhões foram considerados pela maioria dos bancos como a fortuna necessária para atender a esse status. No entanto, os preços dos ativos aumentaram significativamente desde então, tornando USD 100 milhões a nova referência".

Principais cidades dos centis

Logo atrás de Nova York, em primeiro lugar, vem a Região da Baía de São Francisco com 692 centi-milionários residentes, seguida por Los Angeles com 504 centis. Esta coorte super rica cresceu pouco mais de 5% na Big Apple nos últimos 12 meses, em comparação com 11% na Região da Baía de São Francisco. Chicago também chega aos 10 primeiros, garantindo o 9º lugar com 286 centi-milionários, mas esta é uma queda significativa de quase 16% em comparação com o ano passado.

No geral, os EUA têm 12 cidades entre as 50 primeiras, com um total combinado de 3.311 centis, representando 11,7% da população centi-milionária do mundo até junho de 2023.

Em contraste, o Reino Unido tem apenas uma cidade entre as 50 primeiras, Londres, que chega em 4º lugar com 388 centi-milionários, representando 1,4% da população mundial centi. Outrora o centro global de riqueza e influência, Londres parece ter sofrido uma queda. Há um ano, havia 406 centis na capital do Reino Unido — uma perda de 4,4% em apenas 12 meses.

Há uma representação impressionante da Ásia nas classificações superiores, com quatro cidades e territórios asiáticos entre os 10 principais pontos de acesso centi-milionários do mundo. A China continental tem duas das 10 maiores cidades: Beijing é a 5ª, com 365 centi-milionários e Xangai é 6ª com 332. Singapura segue em 7º lugar, com 330 centis, enquanto Hong Kong (RAE da China), em 8º, abriga 305 centi-milionários. Paris e Ile-de-France estão em 10º lugar, ostentando 280 centi-milionários residentes entre eles.

Previsão de crescimento florescerá no Sul Global

Entre as 50 maiores cidades, espera-se que o centro de comércio eletrônico de Hangzhou, na China, tenha o maior crescimento em sua população centi-milionária na próxima década com um aumento projetado de 95%, seguido de perto pelo importante centro de tecnologia, Shenzhen (88%).

O emergente centro de negócios global de Riade na Arábia Saudita e o maior centro comercial da Índia, Deli estima-se que será o 3ºmaior crescimento de 85% entre agora e 2033, enquanto Bombaim, a capital financeira deverá desfrutar de um crescimento de 80% em sua comunidade centi-milionária. A amigável à tecnologia, Austin, nos EUA, também tem uma projeção de crescimento muito forte de 84% até 2033.

Dubai, com sua economia vibrante e diversificada, não está muito atrás de Bombaim, com um crescimento centi-milionário de 78% projetado nos próximos 10 anos, seguido pelo principal transporte e negociação da China, Guangzhou (76%), e a cidade mais cara do mundo, Mônaco (72%).

Os números da Austrália também parecem preparados para aumentar acentuadamente — até 67% em Melbourne, 60% em Sydney e 57% em Perth. Em contraste, estima-se que os números de crescimento centi-milionários sejam um lento 17% em Los Angeles, 12% em Londres, 6% em Chicago e apenas 5% em Moscou.

