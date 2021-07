Relatório da EDM Council revela uma importante evolução nas práticas de gestão de dados no setor farmacêutico e de ciências da vida

O mais recente relatório de referência da EDMC, OSTHUS, PwC Strategy& inclui informações de 7 das 10 principais empresas farmacêuticas do mundo

NOVA YORK e AACHEN, Alemanha, 30 de julho de 2021 /PRNewswire/-- A EDM Council, associação comercial intersetorial para a gestão e análise de dados, junto com a OSTHUS e a Strategy&, a unidade de consultoria estratégica global da PwC, divulgaram o relatório 2021 EDM Council Global Data Management Benchmark Survey para o setor farmacêutico/ciências da vida. Mais de 20 empresas do setor farmacêutico e de ciências da vida participaram da pesquisa, incluindo 7 das 10 principais empresas farmacêuticas do mundo.

Os resultados oferecerão informações valiosas para ajudar as empresas a entender suas capacidades de gestão de dados para impulsionar iniciativas bem-sucedidas por meio de análises avançadas, inteligência artificial, ética de dados, privacidade de dados, transformação digital, aprendizado de máquina e conformidade regulatória. O setor farmacêutico/ciências da vida evoluiu rapidamente em suas práticas de gestão de dados nos últimos anos, e a pesquisa de referência deste ano analisa de perto os mais recentes desenvolvimentos. Dentre as empresas entrevistadas, 85% possuem um programa de alcance global e 66% delas o implantaram nos últimos três anos.

Assim como nos estudos de avaliação comparativa, mais recentemente o relatório 2020 Global Data Management Benchmark Report, a pesquisa foi conduzida utilizando o DCAM© (Modelo de Avaliação da Capacidade de Gestão de Dados) da EDM Council, que oferece os principais fatores para criar e avaliar o Programa de Gestão de Dados de uma empresa. O DCAM adicionou um novo componente de análise de dados em 2020, que orienta e avalia como as empresas necessitam apoiar seus programas de análise de dados, IA e AM.

Em geral, este relatório revela como o setor farmacêutico/ciências da vida está melhorando a sua gestão de dados:

Estabelecer uma função de CDO (diretor de dados) para obter valor empresarial dos dados: 75% estabeleceram a função, embora muitos o tenham feito apenas no ano passado, e muitos se reportam ao CIO, COO ou a uma Linha de Negócios (LOB)

75% estabeleceram a função, embora muitos o tenham feito apenas no ano passado, e muitos se reportam ao CIO, COO ou a uma Linha de Negócios (LOB) Empregar a análise para executar sua estratégia de negócios: 70% das empresas farmacêuticas e de ciências da vida afirmaram que a responsabilidade pela análise recai diretamente na linha de negócios, e não no diretor de dados

70% das empresas farmacêuticas e de ciências da vida afirmaram que a responsabilidade pela análise recai diretamente na linha de negócios, e não no diretor de dados Investir na expansão de sua capacidade de aproveitar os dados e a análise: 45% dos entrevistados antecipam que os dados e a análise terão grande oportunidade de agregar valor à Pesquisa e Desenvolvimento

"Os avanços na análise de dados, IA e aprendizado de máquina desempenharam um papel fundamental na evolução do setor farmacêutico e de ciências da vida", disse John Bottega, presidente da EDM Council. "Este último relatório ilustra o grau de sofisticação do setor com o uso desses recursos, bem como as oportunidades que teremos pela frente para melhorar ainda mais as capacidades de gestão de dados."

"Embora as práticas modernas de gestão de dados ainda estejam em seus estágios incipientes no setor farmacêutico/ciências da vida, este relatório revelou onde o setor teve grandes avanços e onde pode ser aprimorado", disse Abhishek Prasad, consultor sênior - Estratégia e Governança de Dados da OSTHUS.

"As empresas estão dando mais ênfase na formação dos funcionários em matéria de dados, os responsáveis pelos dados estão desempenhando um papel mais importante dentro das organizações e as linhas de informação estão cada vez mais claras. As perspectivas das melhores práticas de gestão de dados no setor farmacêutico e de ciências da vida são muito boas", afirmou Ralf Schoenfeld, diretor da Strategy& Germany.

Para mais informações e para baixar o relatório completo, acesse https://edmcouncil.org/page/industrybenchmark

Sobre a EDM Council

A EDM Council é a associação mundial criada para elevar a prática de gestão e análise de dados como prioridade empresarial e operacional. A EDM Council é a principal defensora mundial do desenvolvimento e da implementação de normas de dados, melhores práticas e programas completos de formação e certificação. Com mais de 250 organizações em todo o mundo, das Américas, EMEA e Ásia, e participação de mais de 10.000 profissionais de gestão de dados como membros, a EDM Council oferece um local para que os profissionais de dados interajam, se comuniquem e colaborem nos desafios e avanços da gestão de dados e na análise como funções organizacionais críticas. Para mais informações, acesse edmcouncil.org e siga-nos no LinkedIn e Twitter.

Sobre a OSTHUS

A OSTHUS é uma consultoria multinacional de P&D digital com sede em Aachen, Alemanha. Durante mais de duas décadas, temos trabalhado com equipes executivas no setor de ciências da vida para introduzir uma cultura de inovação que impulsione o valor da empresa. Com marcos de inovação de dados implementados em 16 das 20 principais empresas farmacêuticas do mundo, oferecemos um sólido histórico de redução de custos, ao mesmo tempo em que aumentamos o tempo de comercialização de iniciativas de dados complexas. Oferecemos uma metodologia pragmática para as empresas que buscam aproveitar uma abordagem independente do provedor na busca de uma estratégia de dados e TI bem-sucedida, governança de dados e análise avançada. Para mais informações, acesse osthus.com/ e siga-nos no LinkedIn e Twitter.

Sobre a PwC Strategy&

A Strategy& é uma empresa de consultoria estratégica global que se encontra em uma posição única para ajudá-lo a concretizar o seu melhor futuro: um que se construa sobre a base da diferenciação de dentro para fora e que seja personalizada exatamente para você. Como parte da PwC, todos os dias estamos construindo os sistemas vencedores que estão no centro do crescimento. Combinamos nossa poderosa visão de futuro com este conhecimento, tecnologia e escala tangíveis para ajudá-lo a criar uma estratégia melhor e mais transformadora desde o primeiro dia. Como a única empresa de estratégia em escala que faz parte de uma rede global de serviços profissionais, integramos nossos recursos estratégicos com equipes de linha em toda a PwC para mostrar onde você precisa ir, as escolhas que deverá fazer para chegar lá e como fazer a coisa certa. O resultado é um autêntico processo estratégico suficientemente potente para captar as possibilidades, e ao mesmo tempo suficientemente pragmático para garantir uma execução eficaz. É a estratégia que leva uma organização através das mudanças de hoje e impulsiona os resultados que redefinem o amanhã. É a estratégia que transforma a visão em realidade. É a estratégia, transformada em realidade. Para mais informações, acesse strategyand.pwc.com/de/en.html e siga-nos no LinkedIn e Twitter.

FONTE EDM Council

