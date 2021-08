Relatório da revista PWM do Financial Times classifica Dominica como melhor programa de cidadania por investimento por cinco anos consecutivos

"Para a Dominica, o primeiro lugar vem sendo um resultado consistente há cinco anos consecutivos. Mantendo uma pontuação perfeita em seis dos nove pilares avaliados, a Dominica mais uma vez promete, entre outras coisas, um investimento mínimo acessível, um processo de solicitação simplificado e certeza para os investidores", de acordo com o relatório.

Devido à transparência e à importância do programa de CBI da Dominica, o país foi o único que conseguiu pontuação máxima no pilar certeza de produto. "Com 28 anos e um histórico de boa governança, o programa de CBI da Dominica foi líder em fornecer clareza sobre a forma como são utilizados os fundos da CBI", observou o pesquisador. Ele acrescentou que o país "utilizou as receitas da CBI para mitigar com sucesso os efeitos dos desastres nacionais".

O embaixador Emmanuel Nanthan, diretor da Unidade de Cidadania por Investimento (CBIU) da Dominica, comentou: "É uma grande honra ver que a Dominica se destacou mais uma vez. Obviamente, não é uma surpresa para nós, já que somos líderes e damos o exemplo de excelência no setor de imigração por investimento. Foi bom sermos recompensados por isso."

Em termos da mobilidade global oferecida aos cidadãos do país, o relatório observou que "a Dominica foi o país do Caribe com o maior aumento em sua oferta de isenção de visto e visto na chegada pelo segundo ano consecutivo". Os candidatos e seus familiares que passam com sucesso por todas as verificações de segurança e obtêm a cidadania da Dominica podem viajar para mais de 75% dos países do mundo.

O Primeiro-Ministro Roosevelt Skerrit disse: "As pessoas que se tornam cidadãos da Dominica são considerados parte de nossa família. Eles ajudam a construir nossas estradas, hospitais e escolas por meio de seu investimento em nosso programa de CBI."

A Dominica criou seu programa de CBI em 1993. Com uma contribuição mínima de 100 mil dólares para o Fundo de Diversificação Econômica, investidores estrangeiros de renome podem se inscrever por meio de um agente autorizado listado no site da CBIU e obter a segunda cidadania da Dominica, sem estarem sujeitos aos requisitos de viagem ou residência, muitas vezes no prazo de três meses após a solicitação. Os candidatos também podem optar por fazer sua solicitação na rota imobiliária , investindo em imóveis de eco-luxo aprovados pelo governo, como o Marriott, Hilton ou Kempinski ou em um resort boutique, como a premiada Jungle Bay ou Secret Bay.

