Relatório da World Trade Centers Association destaca as estratégias de resiliência da cidade, indica que os danos ao comércio e ao investimento podem ser mais extensos do que o previsto

O comércio global registrou um aumento de três por cento em 2018, mas as tarifas e outras causas de incerteza já fizeram com que a World Trade Organization reduzisse suas previsões de crescimento para 2019, de 3,7 por cento para 2,6 por cento. A realidade poderia ser pior se o comércio e o investimento estivessem sendo artificialmente impulsionados por empresas que tentam se antecipar a tarifas iminentes ou lidar com outras barreiras. As afiliadas da WTCA registraram um aumento do comércio no último ano à medida que as empresas buscaram segurar os custos antes do Brexit, e antes que as tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China aumentassem ainda mais.

"A incerteza econômica criou um 'novo normal', que as empresas e organizações estão sendo forçadas a enfrentar", disse Claire Casey, diretora geral da FP Analytics. "O relatório deste ano analisa as causas subjacentes que estão promovendo essa turbulência econômica e apresenta estratégias de sucesso para combater essa nova instabilidade."

Como as cidades podem sobrevier às flutuações na economia global e fomentar o crescimento? A análise dos dados econômicos em nível de cidade dos últimos cinco anos revelou que as cidades que superam seus países durante crises econômicas têm um conjunto consistente de características. Independentemente de sua localização ou tamanho, todas essas cidades têm economias relativamente diversificadas, setores de serviços fortes, populações instruídas, grande número de cidadãos estrangeiros e infraestrutura de transporte robusta. E elas desafiaram os prognósticos atraindo investimentos em circunstâncias adversas: seu IED como porcentagem do PIB foi duas vezes maior em média que o das cidades não resilientes.

"O Relatório sobre Comércio e Investimento da WTCA de 2019 mostra que as cidades e as empresas estão sendo forçadas a avaliar novas estratégias de investimento e oportunidades de comércio numa época em que a economia mundial está num estado de fluxo quase constante", disse Scott Ferguson, diretor executivo (CEO) da WTCA. "Porém, as cidades estão bem posicionadas para atuar como centros de estabilidade econômica e crescimento durante mudanças de políticas e circunstâncias econômicas globais incertas."

O relatório foi divulgado em Metz, na França, junto com um painel que discutiu seus resultados. Scott Ferguson, CEO da WTCA; Rolf Alter, senior fellow da Hertie School of Governance em Berlim, e ex-diretor de governança pública da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico; Rani Dabrai, diretor do World Trade Center Dublin; e Bruce Nairne, da Nairne Limited, empresa privada de consultoria, apresentaram suas opiniões sobre o relatório e os desafios e oportunidades de negócios no ambiente atual.

"É nas cidades que políticas e pessoas se encontram", comentou Alter. E continuou: "Estamos vivendo no século metropolitano, e esse relatório traz muitos exemplos do que funciona para garantir a resiliência de uma cidade no que é, sem dúvida, uma época de mudanças fundamentais. O ponto de vista do profissional detalhado pelas afiliadas da WTCA aqui é importante e revelador."

Os resultados do relatório integral, inclusive comentários das afiliadas da WTCA, podem ser baixados em www.WTCAReports.org.

CONTATOS PARA A MÍDIA:

Eliot Marcus

Tel: +1.617.401.2277

E-mail: WTCA@allisonpr.com

Sobre o Relatório sobre Comércio e Investimento de 2019 da WTCA

Esse estudo, realizado em parceria com a FP Analytics e a World Trade Centers Association (WTCA), é produto de uma análise original de dados em nível de cidade, e de pesquisas e entrevistas com afiliadas da WTCA em todo o mundo. As cidades com afiliadas da WTCA representam mais de 35% do PIB global e abrigam quase 1,24 bilhão de pessoas. Ao coletar informações críticas dessa rede global especial dos World Trade Centers em mais de 325 cidades, essa análise busca explicar como as tendências econômicas mundiais estão moldando o comércio e os investimentos em nível local e as maneiras inovadoras com que os World Trade Centers estão enfrentando esse "novo normal", estabelecendo vínculos globais para promover o crescimento local.

Sobre a World Trade Centers Association

A World Trade Centers Association (WTCA) é uma rede de mais de 325 empresas e organizações altamente conectadas, que se apoiam mutuamente, em quase 100 países. Como proprietária das marcas "World Trade Center" e "WTC", a WTCA licencia direitos exclusivos para essas marcas às afiliadas, para usá-las em combinação com suas icônicas propriedades independentes, instalações e ofertas de serviços comerciais. Através de um robusto portfólio de eventos, programação e recursos que oferece a suas afiliadas, a WTCA tem como meta ajudar as economias locais a prosperar, incentivando e facilitando o comércio e os investimentos em todo o mundo através do engajamento das afiliadas. Para saber mais, visite: www.wtca.org.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/900455/World_Trade_Centers_Association.jpg

FONTE World Trade Centers Association

SOURCE World Trade Centers Association