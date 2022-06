Relatório de Sustentabilidade inaugural da Crowley reforça compromissos com as pessoas e com o planeta

O relatório baseia-se no recente anúncio da Crowley para atingir emissões líquidas zero usando uma abordagem baseada na ciência até 2050 e descreve a estratégia e os impactos da empresa em suas atividades ESG. As áreas prioritárias incluem: adotar combustíveis de baixo a zero carbono e apoiar o desenvolvimento de novas energias; aumentar a diversidade de talentos, o crescimento e a retenção; e apoiar as pessoas e as comunidades.

"As necessidades do nosso planeta e das pessoas estão mudando, e ao lado dos nossos parceiros, estamos trabalhando todos os dias com os clientes para reduzir a pegada ambiental de sua cadeia de suprimentos utilizando o transporte oceânico, que continua a ser a forma mais ecológica de transportar mercadorias", disse Tom Crowley, presidente e CEO. "Estamos orgulhosos das nossas realizações e iniciativas capturadas nesse primeiro relatório, que servirá como a linha de base com a qual mediremos nossa evolução nos próximos anos. Nossos compromissos são deliberadamente ambiciosos, e estamos estabelecendo parcerias e padrões para garantir o sucesso, combinando nossos compromissos com ações mensuráveis e progresso ano a ano."

Os destaques do Relatório de Sustentabilidade de 2021, que promove com coragem o que é possível, incluem:

Rigorosos esforços de curto e longo prazo para descarbonizar as operações. A Crowley tem como objetivo reduzir as emissões gerais de gases de efeito estufa em todo o negócio em mais de 3,7 milhões de toneladas métricas por ano, buscando um caminho alinhado com a mais recente ciência do clima para limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais.

O investimento em gás natural liquefeito (GNL) como uma alternativa confiável e de menor emissão aos combustíveis tradicionais. A Crowley entregou com segurança 40 milhões de litros de GNL para apoiar energia mais limpa e resiliente em Porto Rico e investiu em infraestrutura na ilha para melhorar a disponibilidade de GNL para clientes na região.

Avanço da tecnologia de energia alternativa e embarcações, como o rebocador movido a bateria totalmente elétrico eWolf — o primeiro desse tipo nos EUA — e uma parceria público-privada para desenvolver um terminal de serviços eólicos offshore em Salem, Massachusetts .

. Desenvolvimento de estratégias para apoiar cadeias de suprimentos mais resilientes, como por meio de "rodovias de águas azuis" e perto da costa, que atendem às comunidades com transporte sustentável e eficiente na água e na terra.

Aprimorar o compromisso da Crowley com a diversidade e a equidade nos negócios por meio de metas para 2030 para garantir que 37% dos fornecedores sejam diversificados e 27% das compras sejam provenientes de pequenas empresas.

Ativação do Conselho de Inclusão, Diversidade e Equidade liderado pelos funcionários para promover um ambiente de trabalho de apoio e inclusão.

Quase US$ 200.000 doados por funcionários à organizações locais por meio da Crowley Cares Foundation e mais de 530 horas de voluntariado concluídas pelos membros da equipe nos primeiros seis meses do programa.

Uma doação de US$ 2,5 milhões para a University of North Florida para um novo centro de excelência que propiciará o crescimento de um pipeline de líderes treinados em transporte e logística, incluindo ferramentas de última geração para análise de dados e cadeia de suprimentos.

"Vemos uma tremenda oportunidade de construir um setor marítimo e logístico mais sustentável que torne não apenas a cadeia global de suprimentos, mas também nosso mundo, mais resiliente", disse a Alisa Praskovich, vice-presidente de sustentabilidade da Crowley. "Fizemos progressos ao longo do ano passado para entender nossos impactos e estabelecer metas de ESG ambiciosas e estamos preparados para ajudar a liderar nossos clientes e nosso setor em direção a um futuro de baixo carbono para todos."

O relatório também inclui informações sobre as parcerias públicas e privadas de ESG da Crowley, a transformação digital e os esforços comunitários focados no Caribe e na América Central.

Clique aqui para ler o Relatório de sustentabilidade de 2021 da Crowley.

Sobre a Crowley

A Crowley é uma empresa de soluções marítimas, de energia e logística de propriedade privada e operada pelos EUA que atende setores comerciais e governamentais com quase US$ 2,9 bilhões em receita anual, mais de 170 embarcações, principalmente na frota do Jones Act, e aproximadamente sete mil funcionários em todo o mundo, empregando mais marinheiros dos EUA do que qualquer outra empresa.

