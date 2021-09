Relatório do B Lab: as empresas precisam fazer mais para realmente progredir nos ODS

NOVA YORK, 1 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- Apesar das declarações de progresso, as ações e o desempenho das empresas com relação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) não são estratégicos ou corajosos o suficiente para serem atingidos até 2030, conforme compartilhado em um relatório divulgado hoje pelo B Lab, uma rede global de organizações que transformam o sistema econômico global.

Esse relatório examina os dados de uso de mais de 1.700 empresas que usaram o SDG Action Manager, a solução de gerenciamento de impacto do B Lab para que as empresas façam progressos nos ODS.

"O plano para 2030 é ambicioso, mas necessário para implementar um sistema econômico que beneficie todas as pessoas, comunidades e o planeta", disse Dan Osusky, diretor de padrões e percepções do B Lab. "Esperamos que este relatório possa oferecer provas de medidas tangíveis que as empresas estão tomando com relação aos ODS, orientação para ações empresariais direcionadas nos aspectos mais impactantes de uma empresa—seu modelo de negócios, cadeia de suprimentos e esforços de ação coletiva—e sinalize para a necessidade de mais ações individuais e uma mudança mais ampla do nosso sistema econômico para um que beneficie todas as partes interessadas."

As informações incluem:

Analisando a porcentagem de pontos ganhos por aspecto da empresa, as empresas apresentaram melhor desempenho em suas operações internas (41%) em comparação com seu modelo de negócios (32%), cadeia de suprimentos (30%) ou esforços de ação coletiva (29%).

Entre os objetivos que mais frequentemente precisam de melhorias estabelecidos em todos os ODS, está que uma empresa deve mudar fundamentalmente sua própria estrutura de governança para exigir a análise das partes interessadas em seus processos de tomada de decisões.

Este relatório foi desenvolvido com generoso apoio financeiro da Generation Foundation, de Emmanuel Faber, do International Development Research Centre (IDRC) do Canadá, da Fundação Bill & Melinda Gates e da Robert Wood Johnson Foundation.

Divulgação completa disponível aqui.

Sobre o B Lab: o B Lab está transformando a economia global para beneficiar todas as pessoas, comunidades e o planeta. Líder em mudança de sistemas econômicos, nossa rede global cria padrões, políticas, ferramentas e programas para empresas, e certificamos as empresas—conhecidas como Empresas B—que estão liderando o caminho. Até o momento, nossa comunidade inclui 280.000 trabalhadores em mais de 4.000 Empresas B em 77 países e 153 setores, e mais de 150.000 empresas gerenciam seu impacto com a Avaliação de Impacto B e com o SDG Action Manager. Para saber mais e participar do movimento, acesse www.bcorporation.net.

FONTE B Lab

