Relatório Huobi sobre o desenvolvimento global do setor de Blockchain no primeiro semestre de 2018: tendência de subida, com ganhos de 30 vezes

O Relatório sobre o desenvolvimento global do setor para o primeiro semestre de 2018 contém muitas informações valiosas para todo o setor, em âmbito mundial. Hubery Yuan, diretor da Huobi Research abriu sua apresentação com as estatísticas de 2017, mostrando que a capitalização de mercado total do mercado de ativos digitais aumentou 30 vezes, passando de US$ 17,74 bilhões para US$ 559,76 bilhões. Em seguida ele apresentou as estatísticas para o primeiro semestre de 2018 – com uma grande retração, os preços dos cinco principais ativos digitais estão 70% abaixo das máximas históricas, aproximadamente no mesmo nível de preços de outubro de 2017.

Yuan explicou ainda a mudança de paradigma que está acontecendo, passando-se de "orientado a investimentos" para "orientado a investimentos e aplicações". O aspecto decisivo aqui é que as moedas com diferentes casos de uso serão tokenizadas como "on-chain", o que se refletirá no mix de capitalização de mercado.

Segundo o relatório, as trocas entre tokens devem continuar aumentando. Yuan mencionou que as transações em moedas fiat-token diminuirão com o passar dos anos.

O relatório afirmou que Blockchain é uma tecnologia. É preciso que haja uma necessidade de mercado para esta tecnologia. O método para encontrar um caso de uso após a adoção do Blockchain é semelhante a colocar o carro na frente dos bois. Em vez disso, a Blockchain só deveria ser utilizada de forma apropriada para atender às necessidades dos usuários.

A tecnologia Blockchain está atraindo "aplicações que matam a internet". De acordo com o relatório, modelos de negócio bem-sucedidos da era da internet estão sendo agora copiados para a Blockchain e tendo efeitos variados na capitalização do mercado. O aumento previsto da base de usuários da Blockchain ainda tem um grande potencial – 20 milhões de usos efetivos de endereços exclusivos da Ethereum que representam apenas 0,5% da base da internet mostram que o setor de Blockchain ainda tem muita margem de crescimento.

O Relatório da Huboi sobre o desenvolvimento global para o semestre de 2018 pode ser baixado aqui: https://blog.huobi.pro/hc/en-us/articles/360000085781-2018-Global-Blockchain-Industry-Developments-Report.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/697283/Huboi_PT.jpg

FONTE Huobi

SOURCE Huobi