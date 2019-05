Relatório Quadrante Verde aponta UL como solução líder em saúde, segurança e meio ambiente

NORTHBROOK, Illinois, 22 de maio de 2019 /PRNewswire/ -- A UL foi novamente apontada como líder de mercado no mais recente relatório Quadrante Verde da analista independente Verdantix. O ranking situa a UL entre as empresas de software de SSMA (saúde, segurança e meio ambiente) e sustentabilidade mais conceituadas do mundo e destaca as soluções da UL pela capacidade de gerenciar conjuntamente exigências de SSMA e fluxos de trabalho com objetivos de divulgação de informações, bem como a presença global da UL e sua profunda experiência na área. O relatório Quadrante Verde segue um processo de avaliação rigoroso e independente. Ele pode ser consultado em http://info.insights.ul.com/verdantix-report-2019.html.

A UL foi elogiada especificamente por seus recursos de gestão de sustentabilidade, divulgação de emissões de gases de efeito estufa (GEE) e treinamento, monitoramento e gestão de conteúdo na área de SSMA. A UL foi considerada líder na categoria "gestão de emissões de GEE", à frente das outras 22 empresas avaliadas. Também teve o melhor desempenho na categoria de gestão de sustentabilidade por sua "funcionalidade abrangente de sustentabilidade – incluindo gestão de programas".

A Verdantix destacou ainda as ofertas da UL não incluídas na análise, como os serviços de consultoria ambiental e de sustentabilidade para iniciativas de economia circular e os esforços para definir metas de emissão de GEE com base científica. A analista também enfatizou a extensa gestão de treinamento da UL em saúde, segurança e meio ambiente, referindo-se a ela como "uma das mais completas bibliotecas de conteúdo de treinamento em SSMA" por seus 800 títulos e 11 idiomas, bem como a capacidade da UL de criar cursos personalizados para os clientes.

"Estamos muito felizes porque a Verdantix apontou novamente as ofertas da UL como líderes de mercado", disse Gitte Schjotz, presidente da unidade de negócios de varejo e indústria da UL. "Estamos totalmente empenhados em apoiar os clientes com a nossa vasta gama de recursos e profundo conhecimento da área para reduzir os riscos, confirmar a conformidade e melhorar a sustentabilidade. A UL provou que podemos atender de forma contínua a uma ampla gama de partes interessadas com um foco claro e centrado no cliente e em suas necessidades de SSMA e sustentabilidade."

A Verdantix destacou diversas vantagens exclusivas da empresa. A UL conta com funcionalidades de gestão de informações sobre meio ambiente, saúde, segurança e sustentabilidade. A sua história de liderança em gestão e treinamento de segurança, juntamente com excelentes medidas de sustentabilidade, oferece aos clientes uma forma de gerenciar em conjunto programas de sustentabilidade e SSMA.

"O relatório Quadrante Verde deste ano reconhece a força da UL em sustentabilidade e em gestão de emissões de gases de efeito estufa, o que é um foco cada vez maior para as empresas que divulgam desempenho de carbono e sustentabilidade", disse Alberto Uggetti, vice-presidente e gerente geral da divisão de meio ambiente e sustentabilidade da UL. "Como o relatório indica, o software de sustentabilidade da UL é uma solução abrangente e globalmente escalonável e uma escolha excelente para as empresas."

A UL é uma das empresas líderes mundiais em ciência da segurança há 125 anos. Essa herança, combinada com colaboradores em 38 países, faz dela uma escolha natural para grandes empresas internacionais que buscam software com presença global.

Sobre a UL

A UL promove condições de vida e trabalho seguras para pessoas em todos os lugares por meio da aplicação da ciência para superar desafios de segurança, proteção e sustentabilidade. A marca UL gera confiança, permitindo a adoção segura de produtos e tecnologias novos e inovadores. Todos na UL compartilham a paixão de tornar o mundo um lugar mais seguro. Testamos, inspecionamos, auditamos, certificamos, validamos, verificamos, aconselhamos, treinamos e damos suporte a esses esforços com soluções de software para segurança e sustentabilidade. Para saber mais sobre nós, visite UL.com.

