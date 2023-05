Relatório sobre crimes cibernéticos da LexisNexis Risk Solutions revela aumento anual de 20% na taxa global de ataques digitais

Taxa de ataque elevada deve permanecer durante 2023 à medida que o cibercrime se torna mais sofisticado e generalizado

ATLANTA, 17 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A LexisNexis® Risk Solutions divulgou hoje os resultados de seu relatório anual sobre crimes cibernéticos, uma análise de dados de 79,8 bilhões de transações processadas por meio da plataforma LexisNexis® Digital Identity Network® ao longo de 2022. O relatório, Trust and Collaboration as Foundations to Fight Fraud (Confiança e colaboração como bases para o combate à fraude), mostra que a taxa global de ataque digital aumentou 20% em 2022 na comparação com 2021, continuando a tendência de aumento da fraude digital à medida que as economias reabrem após a pandemia.

O LexisNexis® Identity Abuse Index, que registra a porcentagem de ataques por dia, mostra que as taxas de ataque caíram no quarto trimestre de 2022, embora o quadro varie por região, com picos consideráveis na América Latina, Ásia-Pacífico (APAC) e América do Norte no final do ano.

Apesar dos efeitos da incerteza econômica, da inflação e da guerra na Ucrânia, as transações digitais em 2022 aumentaram 24% em relação ao ano anterior, impulsionadas principalmente pelo aumento das transações em serviços financeiros (29%) e comércio eletrônico (17%).

As organizações procuram estabelecer insights de identidade digital consistentes em todos os canais digitais e pontos de contato com o cliente final para mitigar os níveis crescentes de fraude. As empresas estão se esforçando para aumentar o nível de confiança junto a seus clientes, além de identificar riscos com mais facilidade. O relatório mostrou que a porcentagem de transações classificadas como confiáveis na plataforma Digital Identity Network® aumentou 9% em relação ao ano anterior, permitindo que as organizações aprimorem a jornada do cliente.

"As empresas permanecem vulneráveis a fraudes transacionais durante este período de digitalização acelerada", disse Stephen Topliss, vice-presidente de estratégia de fraude e identidade da LexisNexis Risk Solutions. "Apesar do maior escrutínio regulatório, inovações tecnológicas e maior conscientização pública, existem desafios persistentes na prevenção de fraudes. É provável que essa tendência perdure à medida que os consumidores continuem adotando os canais digitais. Conforme os níveis de fraude e sua sofisticação aumentam, confiar apenas na autenticação multifator como defesa é inadequado no mundo digital de hoje. Organizações, indústrias e países devem colaborar e identificar os sinais interconectados de ataques de fraude complexos porque as redes criminosas que trabalham de forma estruturada chegaram para ficar. Lidar com os golpes mais recentes requer modelos de machine learning direcionados que possam consumir os mais recentes insights de inteligência digital, sinais de biometria comportamental e indicadores de contas mulas."

Principais conclusões do relatório da LexisNexis Risk Solutions sobre crimes cibernéticos, de janeiro a dezembro de 2022:

Canais móveis cada vez mais populares – As transações móveis atingiram um recorde de 77% de todas as transações observadas na Digital Identity Network , com o canal de aplicativos móveis representando 82% de todas as interações móveis.

As transações móveis atingiram um recorde de 77% de todas as transações observadas na , com o canal de aplicativos móveis representando 82% de todas as interações móveis. A taxa de ataque continua crescendo – A taxa de ataque global continua crescendo, impulsionada por um aumento nos setores de serviços financeiros e comércio eletrônico em 31% e 29%, respectivamente. O relatório mostra que os criminosos continuam a visar as indústrias de comunicações, celulares e mídia mais do que qualquer outro setor. No entanto, um declínio perceptível de 27% anual na taxa geral desses ataques sugere que os criminosos estão mudando o foco.

– A taxa de ataque global continua crescendo, impulsionada por um aumento nos setores de serviços financeiros e comércio eletrônico em 31% e 29%, respectivamente. O relatório mostra que os criminosos continuam a visar as indústrias de comunicações, celulares e mídia mais do que qualquer outro setor. No entanto, um declínio perceptível de 27% anual na taxa geral desses ataques sugere que os criminosos estão mudando o foco. Vulnerabilidades em pagamentos – Em todos os canais de desktop e móveis, as taxas de ataque em pagamentos digitais aumentaram 27% em relação ao ano anterior. Métodos alternativos de pagamento, como carteiras digitais, pagamentos por QR code e transferências ponto a ponto (P2P), continuam ganhando popularidade, principalmente na região APAC. A mudança contribuiu para o crescimento anual de 32% nas transações de pagamento naquela região, mas os criminosos também são rápidos em explorar vulnerabilidades. O relatório mostra um aumento anual de 50% na taxa de ataque de pagamento na APAC.

– Em todos os canais de desktop e móveis, as taxas de ataque em pagamentos digitais aumentaram 27% em relação ao ano anterior. Métodos alternativos de pagamento, como carteiras digitais, pagamentos por QR code e transferências ponto a ponto (P2P), continuam ganhando popularidade, principalmente na região APAC. A mudança contribuiu para o crescimento anual de 32% nas transações de pagamento naquela região, mas os criminosos também são rápidos em explorar vulnerabilidades. O relatório mostra um aumento anual de 50% na taxa de ataque de pagamento na APAC. Cenário lucrativo para crimes cibernéticos – Ataques de bots automatizados na área de comércio eletrônico cresceram 195% globalmente. Quase metade desses ataques se concentrou nos EUA, onde os ataques de bots focados no comércio eletrônico aumentaram 127% no ano. Os ataques de bots aumentaram 112% na indústria de jogos e apostas dos EUA, enquanto o setor cresce devido à legalização em mais estados.

Baixe uma cópia de Trust and Collaboration as Foundations to Fight Fraud: The LexisNexis® Risk Solutions Cybercrime Report 2022 (somente em inglês).

Metodologia

O Relatório de Crimes Cibernéticos da LexisNexis Risk Solutions é baseado em ataques de crimes cibernéticos detectados pela plataforma Digital Identity Network. Ela processou 92 bilhões de transações em 2022, incluindo tipos de ataques comuns, como criação de novas contas, login de contas e fraude de pagamento. A plataforma analisa as transações quanto à legitimidade com base na identificação do dispositivo, geolocalização, histórico e análise comportamental quase em tempo real, fornecendo informações sobre identidades digitais globais. Os clientes se beneficiam de visões globais de risco e políticas personalizadas. O relatório abrange transações de "alto risco" classificadas por clientes globais. A Digital Identity Network não inclui dados de transações de todos os países do mundo.

