Relatório Social 2017 da Azul destaca comprometimento da companhia com desenvolvimento da sociedade

Outros números apresentados no balanço também chamam a atenção: em um ano, a companhia doou mais de R$ 460 mil em passagens aéreas para apoio às entidades parceiras, transportou mais de seis toneladas de equipamentos e itens necessários para o desenvolvimento das atividades desses parceiros e registrou mais de 9 mil horas de trabalho voluntário de seus 1.500 Voluntários Azul.

"Quando o serviço aéreo chega a uma cidade, ele muda a vida das pessoas que ali estão. Isso porque o avião cumpre um papel importantíssimo na transformação social ao conectar regiões remotas a grandes centros. E é pensando nisso que temos ampliado e investido cada dia mais em nossa atuação social", diz Claudia Fernandes, diretora de Marketing e Comunicação da Azul.

"Este é o segundo ano em que conseguimos colocar no papel os resultados de um trabalho que impacta milhares de pessoas e beneficia diretamente muitas comunidades, promovendo uma transformação em nossa sociedade. É muito gratificante ver que, em apenas um ano, conseguimos realizar tantas coisas diferentes e impactar tantas pessoas. O Relatório nos dá ainda mais força para ampliar nosso leque de atuação, seja no apoio às causas e entidades, seja no trabalho maravilhoso dos nossos Voluntários, que demonstram a cada dia nossa missão de servir", comenta Carolina Constantino, gerente de Comunicação, Cultura e Responsabilidade Social na Azul.

Clique aqui para conferir o Relatório Social 2017 na íntegra ou Aqui para conferir o vídeo que resume este trabalho.

