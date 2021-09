Religion of Sports anuncia expansão internacional em parceria com a Adventures e lança ROS Brasil

Objetivo é oferecer ao público brasileiro conteúdos premium baseados na narrativa criada pela produtora norte-americana, traduzindo para a audiência o ethos "Why Sports Matter"

SÃO PAULO, 14 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Religion of Sports ("ROS"), empresa de mídia esportiva vencedora do Emmy e cofundada pelas lendas do futebol Tom Brady e Michael Strahan e por Gotham Chopra, anuncia o lançamento a Religion of Sports Brasil por meio de uma parceria com a Adventures , primeira Brandtech da América Latina.

A parceria tem como objetivo impulsionar o poder por trás da marca ROS e seu foco na criação de conteúdo original premium, na interseção entre esporte e entretenimento ‒ algo ainda não explorado a fundo no Brasil. O negócio firmado entre as marcas combina a experiência de contar histórias, produção e distribuição da ROS com o amplo conjunto de talentos e a produtora de conteúdo da brandtech brasileira. O objetivo é promover um conteúdo autêntico e inspirador centrado nas conquistas de atletas brasileiros e nos seus atributos e histórias no esporte.

"O Brasil é um dos maiores países do mundo esportivo, mas ainda não é explorado em termos de entretenimento baseado em esportes", diz Ameeth Sankaran, CEO da Religion of Sports. "Acreditamos que os esportes fornecem uma linguagem universal por meio da qual podemos compreender a nós mesmos e a questões importantes de nosso tempo. A parceria com a Adventures apoia os nossos esforços para expandir a ROS para novos mercados e trazer nossa perspectiva única de contar histórias para públicos em todo o mundo."

As produções da Religion of Sports são construídas em torno de uma perspectiva única que aproveita o esporte como meio de explorar a humanidade e os momentos culturais. Desde sua fundação em 2016, a empresa tem produzido uma narrativa premium e conteúdos de áudio e vídeo roteirizados, incluindo o vencedor do Emmy "Tom vs. Time", que explora a busca do sete vezes campeão do Super Bowl, Tom Brady, pela fonte da juventude. Além disso, outras produções se destacam como "Simone vs. Herself", que traz um olhar sobre a ginasta Simone Biles, enquanto ela se prepara para as Olimpíadas de Tóquio; "Shut Up and Dribble", uma história moderna da NBA e dos jogadores que ajudaram a promover mudanças sociais; e "Greatness Code", uma série que destaca histórias não contadas dos maiores atletas do mundo, incluindo Lebron James, Tony Hawk, Kelly Slater, Shawn White e outros. A ROS também investe em uma grande quantidade de conteúdo em áudio, incluindo o podcast recém-lançado "False Idol", que analisa a ascensão e queda de Oscar Pistorius, o velocista paralímpico sul-africano.

"Essa parceria tem como foco a criação de conteúdo original premium conectado ao mercado de esportes brasileiro, em grande parte inexplorado embora seja uma parte culturalmente relevante da vida e hábitos diários da nossa sociedade", conta o sócio e Managing Director of Original Content da Adventures, Sergio Floris. "Queremos construir o nome da ROS no Brasil de forma a alavancar o poder da marca estabelecida nos EUA e elevar o potencial do mercado brasileiro".

Primeira brandtech da América Latina, a Adventures está liderando a maior plataforma de marcas da América Latina, desenvolvendo estratégias para Stone, TikTok, Resso, Tinder, Disney, John Deere, Domino's, Americanas e outras empresas líderes globais. Além disso, sua vertical de talentos representa grandes atletas, como como Gabriel Medina, primeiro brasileiro campeão mundial da WSL e bi campeão mundial de surfe; Thiago Silva, astro do futebol brasileiro e atual zagueiro campeão da UCL pelo Chelsea; Leticia Bufoni, skatista e maior vencedora do XGames com seis medalhas de ouro; Henrique Avancini, campeão mundial de mountain bike e ex-número 1 do ranking da UCI; Gui Khury, skatista mais novo da história a conquistar o ouro nos XGames; e muitos outros. Já em sua divisão Studios, lançada este ano, oferece um pool completo de soluções para que as marcas possam ir além dos filmes de 30" para serem relevantes e crescerem, passando a contar com TikToks de 15 segundos até seriados e reality shows.

"Estamos prontos para liderar a produção de conteúdos originais no Brasil e traduzir o ethos 'Why Sports Matter', da ROS, em um país onde o esporte representa um mundo de oportunidades para atletas e que gera uma forte conexão entre as pessoas", destaca a sócia e Executive Producer da Adventures, Olivia Chiesi. "Temos a oportunidade de trazer protagonismo para outras frentes além do futebol e ampliar o olhar sobre temas esportivos, indo além do que é pauta no noticiário. Por meio do entretenimento, podemos retratar histórias e temas importantes sob uma óptica valiosa para conectar o público não apenas com grandes atletas, mas também marcas e creators em sinergia", conclui.

Essa sinergia entre a Religion of Sports e a Adventures poderá ser vista em breve. Os primeiros projetos terão como foco a cultura diversa e envolvente do futebol no Brasil. A expectativa é que o primeiro lançamento seja anunciado em 2022.

Sobre a Adventures

Fundada pelo empreendedor em série Rapha Avellar junto com Ricardo Dias, ex-CMO da Ambev, e Gerard de Roure, a Adventures é a primeira Brandtech da América Latina e está construindo o maior ecossistema de marcas nativas digitais das Américas. Atualmente, lidera estratégias para marcas como Stone, TikTok, Resso, Tinder, Disney, John Deere, Domino's, Americanas e muitas outras líderes globais.

Sobre a Religion of Sports

A Religion of Sports é uma empresa de mídia esportiva vencedora do Emmy, cofundada por Tom Brady, Gotham Chopra e Michael Strahan, baseada na tese de que esportes são uma religião. A empresa produz conteúdo focado em uma única narrativa de 'Por que os esportes são importantes' para explorar a grandeza e o potencial humano. A Religion of Sports produziu centenas de milhares de horas de conteúdo em várias mídias, de vídeos curtos a podcasts e filmes, incluindo sua principal série "Religion of Sports", "Shut Up and Dribble", "Tom vs. Time", e "Greatness Code". Para obter mais informações, visite religionofsports.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1591545/Religion_of_Sports_2021_Logo.jpg

FONTE Religion of Sports

Related Links

http://www.religionofsports.com



SOURCE Religion of Sports