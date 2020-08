Religions for Peace finanziert interreligiöse Aktionen zu COVID-19 in 20 Ländern

NEW YORK, 25. August 2020 /PRNewswire/ -- Religions for Peace (RfP), die weltweit größte interreligiöse Plattform mit 90 nationalen und 6 regionalen Mitgliedsorganisationen, hat als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie den "Multi-religious Humanitarian Fund" (MRHF) ins Leben gerufen. Die MRHF finanziert derzeit 20 Projekte in 20 Ländern. Angesichts der Tatsache, dass COVID-19 weiterhin täglich Leben fordert, kündigte das RfP am Welttag der humanitären Hilfe eine neue Antragsrunde an. Interreligiöse Organisationen und verschiedene religiöse Gruppen, die an einem gemeinsamen Projekt zusammenarbeiten möchten, werden ermutigt, als Reaktion auf COVID-19 Mittel für ein interreligiöses humanitäres Projekt zu beantragen.

Die bewilligten Projekte wurden auf der Grundlage einer Erfolgsgeschichte der interreligiösen Zusammenarbeit und der Erfahrung in der humanitären Hilfe ausgewählt. Es wurde speziell nach kreativen Vorschlägen gesucht, die Ressourcen für den Ausbau der Hilfeleistungen, für Partnerschaften mit anderen religiösen und zivilgesellschaftlichen Gruppen und für die Gewährleistung der Nachhaltigkeit der Bemühungen aufbringen.

Drei der bisher 20 bewilligten Projekte sind:

Die Kampagne des Interreligiösen Jugendkomitees des RfP zur Milderung der Auswirkungen von COVID-19 auf die am stärksten gefährdeten Menschen in Metro Manila, Philippinen, lieferte Lebensmittelpakete, sanitäre Grundversorgungsgüter und Aufklärungsbroschüren an über 400 Menschen, darunter Müllsammler, indigene Völker, Straßenkehrer, nicht registrierte Einwohner und vertriebene Vertragsarbeiter, mit Unterstützung von acht Gebetsstätten, darunter Kirchen, Moscheen und buddhistische Tempel. Albanien: Der Interreligiöse Rat (IRC) der albanischen Koalition aus muslimischen, christlichen, jugendlichen und weiblichen Führungspersönlichkeiten lieferte Lebensmittelpakete an 175 religiös breit differenzierten Waisenkinder und Familien, die sowohl durch das jüngste Erdbeben als auch durch die wirtschaftliche Zerrüttung von COVID-19 verwundbar geworden waren. Vertreter verschiedener Religionsgemeinschaften, lokale Regierungschefs, zivilgesellschaftliche Akteure und Medienvertreter leisteten ebenfalls einen aktiven Beitrag.

Die von der MRHF bereitgestellten Startkapitalzuschüsse werden von der GHR Foundation, Rissho Kosei-Kai und dem Fetzer Institute gesponsert.

Religions for Peace und die ihr angegliederte interreligiöse Führung sowie Frauen- und Jugendplattformen an der Basis sind die einzige interreligiöse Organisation der letzten 50 Jahre, die sich sowohl global als auch national für Menschenrechte, nachhaltige Entwicklung sowie Frieden und Sicherheit einsetzt.

Weitere von der MRHF finanzierte Projekte: https://rfp.org/multi-religious-covid-19-hub/urgent-multi-religious-response-to-coronavirus-covid-19/



