Religiöse Tonkunst aus dem 7. Jahrhundert nach Christus in Saudi-Arabien im Rahmen eines internationalen Wettbewerbs restauriert

Der von der saudi-arabischen Unterhaltungsbehörde ins Leben gerufene Wettbewerb stellt zwei der berühmtesten und ältesten Klangkünste der Welt in den Mittelpunkt. Die Geschichte der Koranrezitationen und ihrer erstmaligen Aufzeichnung reicht bis in die Mitte des 7. Jahrhundert n.Chr. Die Rezitationen wurden vom Propheten Mohammed berichtet und von seinen Gefährten an ihre Anhänger weitergegeben, und so weiter. Dasselbe gilt für die Art und Weise, wie der Aufruf zum Gebet übermittelt wird.