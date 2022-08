Relocalisation et agrandissement du centre de recherche et développement de Queclink à Shenzhen

SHANGHAI, 15 août 2022 /PRNewswire/ -- Queclink Wireless Solutions , un fabricant mondial de matériel pour l'Internet des objets (IoT), a récemment célébré la relocalisation et la modernisation du centre de recherche et développement de Shenzhen. Les nouveaux locaux sont situés dans le parc industriel Zhigu du district de Nanshan, à Shenzhen, une ville également connue comme le centre de la révolution technologique en Chine.

Près de 200 entreprises technologiques cotées en bourse sont situées dans le district de Nanshan, ce qui en fait un lieu idéal pour l'entreprise axée sur l'innovation IoT. Cette situation géographique avantageuse facilite le développement et l'innovation des produits, tout en aidant l'équipe technique expérimentée à affiner son travail. En outre, l'accès facilité à la chaîne d'approvisionnement et aux frontières du marché permet à l'équipe de répondre rapidement aux demandes de services de personnalisation ainsi qu'à la logistique de production.

« Queclink continue à réaliser des investissements substantiels dans la recherche et le développement et dans les infrastructures de laboratoire, de test et de qualification nécessaires permettant à l'entreprise de rester en tête sur le marché dynamique de l'IoT », a déclaré Alex Key. « Queclink doit innover en permanence pour mieux répondre aux besoins de ses clients. La modernisation du centre de R&D de Shenzhen permet à l'équipe de piloter le développement de haute qualité des produits et des solutions en tenant compte des besoins de nos clients mondiaux. » Alex conseille Queclink depuis 2010 et a servi de consultant et de conseiller dans de grandes entreprises de télécommunications au niveau mondial depuis 1990.

L'équipe du centre de R&D de Shenzhen s'est continuellement étoffée à raison de plus de 20 % chaque année, la majorité des nouveaux employés étant des ingénieurs. Les nouveaux bureaux sont maintenant équipés de plus grands laboratoires et d'instruments avancés, dont un tout nouveau laboratoire de test de fiabilité environnementale, un système de test OTA, une chambre blindée RF, etc. Les équipements de test de communication sans fil WiFi6 et 5G récemment lancés prennent en charge les environnements IoT denses et permettent de nouvelles applications immersives pour apporter des solutions plus progressives. D'autre part, le nouveau local a doublé son espace et comprend des installations telles qu'un espace détente et un centre de fitness.

Le directeur général de Queclink, Adam Liao, a marqué l'occasion en expliquant que : « Queclink s'est toujours engagé à créer de nouvelles opportunités pour nos partenaires mondiaux avec des appareils intelligents. Pour permettre un avenir connecté, Queclink continue de réaliser des investissements stratégiques dans notre infrastructure afin de développer des solutions IoT qui, à terme, aident nos clients à accomplir davantage à mesure que nous grandissons ensemble pour la décennie à venir et au-delà. »

Établi en 2015, le centre de R&D de Shenzhen a servi de base de recherche scientifique indispensable au déploiement mondial de Queclink, offrant la meilleure plateforme aux ingénieurs locaux pour mettre en valeur leurs compétences exceptionnelles.

Depuis la relocalisation du siège à Shanghai l'année dernière, les centres de R&D de Shenzhen et de Hefei ont développé le recrutement de leur personnel comme prévu. Avec l'arrivée de nouveaux talents dans l'équipe, Queclink se dote d'une force de recherche stable et solide. Dans le sillage de l'amélioration et de la modernisation de l'environnement et de l'équipement de R&D, Queclink continuera d'étendre son expertise pour donner plus de pouvoir aux entreprises du monde entier.

Queclink développe, fabrique et fournit du matériel qui permet les solutions IoT les plus innovantes au monde. En tant que fabricant de premier plan, notre empreinte s'étend dans plus de 140 pays, avec plus de 42 millions d'appareils sur le marché. Queclink est une société cotée en bourse (Cote : 300590.SZ).

