Remessa Online é selecionada para o Endeavor Scale Up Fintech

SÃO PAULO, 15 de janeiro de 2020 /PRNewswire/ -- A Remessa Online , maior plataforma brasileira de operações financeiras internacionais, foi escolhida para participar da primeira turma 2020 do Endeavor Scale Up Fintech. As mentorias deste programa contribuirão para que a empresa cresça ainda mais em 2020, depois de mais de 1073% de crescimento entre 2017 e 2019.

A Remessa Online tem dobrado de tamanho cada semestre desde o começo de sua operação comercial em agosto de 2016. Só em 2019 foram lançadas várias novas aplicações, como a transferência internacional instantânea de dinheiro para Reino Unido e Europa e a aprovação automática de envio para investimento e pagamento de curso no exterior. Também foi lançada a solução para empresas , permitindo que empreendedores brasileiros possam prestar serviços no exterior e receber seus pagamentos no Brasil.

"Para 2020 nossa ambição é nos tornarmos o principal parceiro das pequenas e médias empresas brasileiras que possuem necessidades internacionais, desde câmbio para importação e exportação até crédito e financiamentos. Nós seremos a mais completa e eficiente solução de transferências internacionais para pequenas empresas no Brasil", afirmou Alexandre Liuzzi, diretor de estratégia e cofundador da Remessa Online.

O foco nas pequenas e médias empresas surgiu tanto da percepção de que este segmento é hoje mal atendido pelas instituições financeiras tradicionais quanto de uma reivindicação da base de clientes da fintech. Atualmente, 50% dos clientes PF da Remessa Online é sócio de pelo menos uma empresa. "Vários deles já nos declararam que só estão explorando oportunidades de negócio no exterior porque podem receber seus pagamentos pela nossa plataforma", afirma Liuzzi.

O Scale Up Fintech é um programa de aceleração focado em empresas de base tecnológica, com atuação no setor financeiro, com alto potencial de crescimento, com diferenciais competitivos claros e um modelo de negócios comprovado pelo mercado. A Remessa Online é uma das 16 empresas selecionadas para a primeira turma do programa, do qual já participaram fintechs como Neon e Creditas.

Durante o programa, que acontece de março a junho, representantes da Remessa Online terão acesso a diagnósticos e acompanhamentos de mentores selecionados pela Endeavor e participarão de workshops e palestras com empresas que já passaram por essa etapa e outras que estão no mesmo processo de crescimento.

Sobre a Remessa Online

A Remessa Online é a maior plataforma brasileira de transferências internacionais, que oferece o jeito mais rápido, seguro, transparente e barato de enviar dinheiro para o exterior ou receber valores em outras moedas. A plataforma foi criada pela BeeTech em agosto de 2016 para oferecer taxas justas e a melhor experiência para quem faz transferências internacionais. Ela já transferiu mais de R$ 10 bilhões para mais de 230 mil clientes desde sua criação.

