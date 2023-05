Remessas acumuladas de módulos da Trina Solar totalizaram 140 GW, enquanto as remessas de módulos de 210 mm excederam 65 GW no primeiro trimestre de 2023, ocupando o primeiro lugar globalmente

CHANGZHOU, China, 1 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- Em 24 e 26 de março, a Trina Solar divulgou seus resultados financeiros referentes ao ano de 2022 e ao primeiro trimestre de 2023, revelando que a empresa atingiu uma receita anual de USD 12,645 bilhões (RMB 85,052 bilhões), o que representa um aumento de 83,41% em comparação com 2021. As principais áreas de atividade da empresa, tais como produtos fotovoltaicos, sistemas fotovoltaicos e produtos de energia inteligente, registraram um forte crescimento.

Remessas de módulos não param de crescer

De acordo com a Trina Solar, as remessas de módulos em 2022 totalizaram 43,09 GW, enquanto as remessas acumuladas até o final de março de 2023 foram superiores a 140 GW.

No que diz respeito aos módulos de 210 mm, a TrendForce (uma agência de pesquisa independente especializada em novas energias) revelou que as remessas acumuladas ultrapassaram 120 GW no primeiro trimestre deste ano, dos quais mais de 65 GW foram da responsabilidade da Trina Solar, que assim se tornou a maior empresa do mundo nesse segmento, atingindo uma participação de mercado superior a 50%.

Baseados na plataforma de tecnologia de produtos de 210 mm e dotados de excelente desempenho, os módulos Trina Solar Vertex com capacidade superior a 600 W tornaram-se a solução preferida em todo o mundo. Graças aos avanços de sua tecnologia celular i-TOPCon e de sua tecnologia de 210 mm, a Trina Solar construiu um robusto ecossistema do tipo n que pode ser aplicado em várias configurações, beneficiando significativamente seus clientes globais.

Capacidade dos módulos atinge 95 GW, acelerando o desenvolvimento de produtos do tipo n

No final do ano passado, a Trina Solar iniciou a produção em massa de lingotes, células e módulos i-TOPCon do tipo n de 210 mm. De acordo com a empresa, até o final de 2023, a capacidade das células será de 75 GW e a capacidade dos módulos será de 95 GW, incluindo 40 GW de células do tipo n.

Tecnologia de ponta: mais benefícios para os clientes

A Trina Solar continua investindo significativamente em inovação tecnológica. A empresa registrou 173 novas patentes no ano passado, sendo agora titular de 1159 patentes. A Trina Solar também continua sendo líder e recordista global do setor: no ano passado, a empresa quebrou por três vezes o recorde mundial ao estabelecer a eficiência da célula PERC e a eficiência das células e módulos industriais i-TOPCon de grande área do tipo n.

Um cidadão global exemplar na redução das emissões de carbono

A Trina Solar está comprometida em fornecer produtos hipocarbônicos em todo o mundo e implementou práticas hipocarbônicas em todos os aspectos do desenvolvimento, produção e uso de suas soluções. Em 2022, graças às melhores taxas de redução de emissões de carbono do setor, os módulos Vertex da Trina Solar receberam a certificação da LCA e um Certificado de Pegada de Carbono. Em abril de 2022, o Ti Group concedeu à fábrica da Trina Solar em Yiwu (província de Zhejiang) um certificado de 'Fábrica de Zero Carbono' - o primeiro certificado desse tipo concedido a uma empresa fotovoltaica.

Confiança de influentes instituições globais

A Trina Solar conquistou o reconhecimento de respeitadas instituições internacionais. Nos últimos sete anos, a empresa obteve a pontuação de 100% no Estudo de Bancabilidade da BNEF. Além disso, no primeiro trimestre de 2023, a empresa atingiu, pelo quarto trimestre consecutivo, a classificação mais alta (AAA) no relatório de Classificações de Bancabilidade Para Módulos de Tecnologia Fotovoltaica da PV Tech.

Desde que foi fundada há 25 anos, a Trina Solar forneceu ao mundo mais de 140 GW de módulos solares, estando agora presente em mais de 150 países e regiões. A empresa está empenhada em continuar esse trajeto com seus produtos excepcionais, sua inovação tecnológica e seu desempenho financeiro estável.

