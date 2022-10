REMISE DU PRIX JCA MAUVERNAY 2022 - DEBIOPHARM RENFORCE LE LIEN ENTRE LES RECHERCHES SUISSE ET JAPONAISE SUR LE CANCER

Debiopharm décerne aux scientifiques lauréats le prix JCA (Japanese Cancer Association) qui récompense la recherche innovante, disruptive et translationnelle en oncologie

LAUSANNE, Suisse, 3 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Debiopharm (www.debiopharm.com), société biopharmaceutique mondiale, basée en Suisse, a annoncé, ce jour, les deux lauréats du 18e prix annuel JCA Mauvernay qui récompense les projets de recherche japonais révolutionnaires en oncologie dans les deux catégories suivantes : Recherche innovante et/ou disruptive – Dr Akihide Yoshimi et Recherche translationnelle – Pr Mamiko Sakata-Yanagimoto. Lors de l'événement en direct de la 81e réunion annuelle de la Japanese Cancer Association (JCA), le samedi 1er octobre, à Yokohama, au Japon, les lauréats ont eu l'honneur de se voir décerner par le professeur Hideyuki Saya, président de la JCA aux côtés de Thierry Mauvernay, président de Debiopharm, et de Bertrand Ducrey, CEO de Debiopharm.

« Le Japon et la Suisse partagent une multitude de valeurs similaires, parmi lesquelles l'engagement envers l'excellence et la diligence professionnelle. Grâce à ces valeurs, nous pouvons maximiser les chances de voir la prochaine génération de médicaments résulter de la collaboration entre ces deux pays. » a déclaré Thierry Mauvernay, président de Debiopharm. « En coopération avec la JCA, Debiopharm espère inciter de jeunes scientifiques, tels que les docteurs Yoshimi et Sakata-Yanagimoto, à transférer leurs recherches innovantes à la pratique clinique et au profit des patients du monde entier dans les plus brefs délais. »

« Les précédents lauréats du prix Mauvernay sont immédiatement devenus des scientifiques très connus dans notre pays, accédant ainsi à des postes de professeurs et leaders dans des instituts importants. Par conséquent, je dirais que le prix Mauvernay est résolument une immense avancée pour les jeunes chercheurs en cancérologie de notre pays. » a précisé le professeur Hideyuki Saya, président de la JCA.

La recherche disruptive du docteur Akihide Yoshimi de l'Institut de recherche du National Cancer Center vise à comprendre et à cibler l'épissage d'ARN aberrant dans les hémopathies malignes. Celui-ci a d'ailleurs contribué à la découverte d'événements aberrants lors de ce processus dans les cellules tumorales, identifié des altérations clés dans plusieurs facteurs d'épissage (SF) et fourni des informations sur l'épissage aberrant et son association avec des oncogènes clés (tels que l'isocitrate déshydrogénase (IDH) et la myélocytomatose (Myc)). Ce travail dans un domaine émergent pourrait avoir des implications biologiques et thérapeutiques importantes pour les patients atteints d'hémopathies malignes mutantes SF (par exemple, dans la leucémie myéloïde aiguë (LMA), la leucémie lymphoïde chronique (LLC), la leucémie myélomonocytaire chronique (LMC) et le syndrome myélodysplasique (SMD)).

La recherche translationnelle du professeur Mamiko Sakata-Yanagimoto de la Faculté de médecine de l'Université de Tsukuba offre de nouvelles perspectives en matière de ciblage des lymphomes réfractaires à l'aide d'une application exigeante de l'analyse de l'expression génique dans le lymphome T angio-immunoblastique (LTAI). Ses recherches, qui ont commencé par la caractérisation de la séquence d'événements entre les mutations de TET2 et RHOA dans les échantillons de patients atteints de LTAI (désormais inclus dans les critères de diagnostic), se sont poursuivies par l'identification de nouvelles cibles exploitables dans la maladie (RHOA/Vav1) et se concentrent actuellement sur le test en clinique des options thérapeutiques utilisant le dasatinib pour traiter ces patients.

Le prix JCA-Mauvernay

Depuis 2005, la Japanese Cancer Association et Debiopharm Group coorganisent le prix « JCA-Mauvernay ». Cette récompense illustre tant la curiosité qui anime les chercheurs que la coopération scientifique entre le Japon et la Suisse. Elle vise à reconnaître les projets exceptionnels réalisés dans le domaine de l'oncologie par les chercheurs japonais, tant en ce qui concerne les aspects fondamentaux que cliniques. Le montant du prix s'élève à une valeur totale de 25'000 CHF.

L'engagement de Debiopharm envers les patients

Debiopharm développe des thérapies innovantes qui ciblent d'importants besoins médicaux non satisfaits dans le domaine de l'oncologie et des maladies infectieuses. En comblant le fossé entre les produits de découverte disruptifs et la portée réelle des patients, nous identifions des composés et des technologies à fort potentiel pour l'octroi de licences, démontrons cliniquement leur innocuité et leur efficacité, puis sélectionnons de grands partenaires de commercialisation pharmaceutique pour en optimiser l'accès aux patients à l'échelle mondiale.

