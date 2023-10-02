«RENAISSANCE: ФИЛЬМ БЕЙОНСЕ» БУДЕТ ПОКАЗАН В МИРОВЫХ КИНОТЕАТРАХ В ДЕКАБРЕ

«RENAISSANCE: ФИЛЬМ БЕЙОНСЕ» рассказывает о планах певицы, ее тяжелом творческом труде и работе продюсером, а также о занятии ее ремеслом для проведения рекордного мирового тура «RENAISSANCE WORLD TOUR», в рамках которого состоялось 56 концертов в 39 городах. Премьера фильма состоится 1 декабря в кинотеатрах Северной Америки. Билеты уже в продаже.

ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 1 октября 2023 г. /PRNewswire/ -- Сегодня, Parkwood Entertainment и AMC Entertainment (NYSE: AMC) объявили о начале показа компанией AMC Theatres Distribution фильма о феноменально успешном мировом туре Бейонсе «RENAISSANCE WORLD TOUR» в мировых кинотеатрах. Чтобы посмотреть трейлер, нажмите здесь.

«RENAISSANCE: ФИЛЬМ БЕЙОНСЕ» рассказывает о мировом туре «RENAISSANCE WORLD TOUR», начиная с первого шоу в Стокгольме, Швеция, и заканчивая торжественным закрытием в Канзас-Сити, Миссури. Он повествует о планах Бейонсе, ее тяжелой работе, вовлеченности во все аспекты производства, о ее творческом подходе и цели создать наследие и довести свое ремесло до совершенства. Невероятное выступление Бейонсе во время мирового тура «RENAISSANCE WORLD TOUR», получившее невиданное ранее признание международных и американских СМИ, стало настоящим «святилищем» свободы, поддержки и всеобщей радости. Его максималистская постановка собрала более 2,7 миллионов поклонников со всего мира, которые пересекали океаны, чтобы стать частью клуба «RENAISSANCE» и насладиться шоу. Теперь миллионы кинозрителей в своем городе смогут примут участие в «Параде радости» (Joy Parade), грандиозной танцевальной вечеринке, воспевающей право каждого быть самим собой.

Театрализованное концертное представление будет показано на экранах кинотеатров тысячам кинолюбителей. Официальный кинопоказ RENAISSANCE пройдет в США, Канаде и Мексике, начиная с пятницы, 1 декабря 2023 г. Перечень других городов мира, в которых будет показана картина, будет объявлен позже.

Показ представления будет проходить по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям не менее четырех недель. При этом каждый день запланировано по несколько сеансов. Начальная цена билета на все стандартные киносеансы в США составит 22 доллара без учета налогов; RENAISSANCE будет также доступен в формате IMAX в AMC и Dolby Cinema в AMC и на других брендовых широкоформатных экранах премиум-класса.

Начиная с сегодняшнего дня, киноманы AMC могут приобрести билеты во все кинозалы AMC в США на сайтах amctheatres.com и Fandango.com. Фанаты также могут купить билеты в Cinemark, Regal, Cinepolis и Cineplex , которые будут показывать фильм. Кроме того, билеты будут доступны во множестве сетей кинотеатров в США, Канаде и Мексике позднее на этой неделе.

Об AMC Theatres Distribution

AMC Theatres Distribution — это подразделение проката AMC Entertainment, крупнейшей компанией по организации театральных представлений в США, Европе и в мире. RENAISSANCE: ФИЛЬМ БЕЙОНСЕ будет распространяться по всему миру компанией AMC Theatres Distribution и ее партнерами по субдистрибуции — Variance Films в США, Cineplex в Канаде, Cinepolis в Мексике и странах Центральной Америки, а также Trafalgar Releasing за пределами Северной Америки. Представители кинотеатров, желающих организовать показ фильма, должны посетить сайт BeyonceFilm.com.

О Parkwood Entertainment

Parkwood Entertainment — компания, осуществляющая кинопроизводство, звукозапись и управление, основанная артисткой эстрады и предпринимателем Бейонсе в 2010 году. Эта компания, офисы которой расположены в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, имеет подразделения музыкального, кино- и видеопроизводства, живых выступлений и концертного производства, управления, бизнес-развития, маркетинга, цифровых технологий, креативного производства, благотворительности и связей с общественностью. Под оригинальным названием Parkwood Pictures компания выпустила фильм «Кадиллак Рекордс» (2008 г.), в котором Бейонсе снималась в главной роли и выступила сопродюсером. Компания также выпустила фильмы «Одержимость» (2009 г.), исполнительницей и сопродюсером которого стала сама Бейонсе, а также «Lemonade», удостоенный премии Джорджа Фостера Пибоди в номинации «Развлечения» (2017 г.), «Возвращение домой: фильм Бейонсе» (2019 г.), удостоенный номинации Emmy®, повествующий об историческом выступлении Бейонсе на фестивале Coachella Valley Music & Arts Festival в 2018 г., а также «Черный король» (2020 г.), получивший премию Emmy®. Компания Parkwood Entertainment занималась организацией мировых туров The Mrs. Carter Show World Tour (2013—2014 гг.), The Formation World Tour (2016 г.), а также вышеуказанного представления «Возвращение домой» (Homecoming) на фестивале Coachella (2018 г.) и туров ON THE RUN Tour (2014 г.), ON THE RUN II (2018 г.), и RENAISSANCE WORLD TOUR (2023 г.) в сопродюсерстве.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТРЕЙЛЕР: здесь

Изображения тура и иллюстративный материал фильма: press.Beyonce.com

ПРАВА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТИХ ФОТОГРАФИЙ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ В СВЯЗИ С ОСВЕЩЕНИЕМ МИРОВОГО ТУРА «RENAISSANCE WORLD TOUR». ЛЮБОЕ ДРУГОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТИХ ФОТОГРАФИЙ ЗАПРЕЩЕНО.

SOURCE Parkwood Entertainment