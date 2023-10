RENAISSANCE: RENAISSANCE: A FILM BY BEYONCÉ SORTIRA SUR GRAND ÉCRAN DANS LE MONDE ENTIER EN DÉCEMBRE PROCHAIN

RENAISSANCE: A FILM BY BEYONCÉ, illustre l'intention de la chanteuse, son travail acharné en tant que créatrice et productrice, et son processus de maîtrise de son art en vue de la tournée mondiale RENAISSANCE, qui a battu tous les records avec ses 56 représentations dans 39 villes. La première du film aura lieu le 1er décembre dans les salles de cinéma d'Amérique du Nord.

Les billets sont en vente dès maintenant.

LOS ANGELES, 1er octobre 2023 /PRNewswire/ -- Parkwood Entertainment et AMC Entertainment (NYSE: AMC) ont annoncé aujourd'hui que la tournée RENAISSANCE WORLD TOUR de Beyoncé, qui a connu un succès phénoménal, sera diffusée sur grand écran dans le monde entier par AMC Theatres Distribution. Pour voir la bande-annonce, cliquez ici .

RENAISSANCE: A FILM BY BEYONCÉ retrace le parcours du RENAISSANCE WORLD TOUR, de sa création à sa première date à Stockholm, en Suède, jusqu'à la grande finale à Kansas City, dans le Missouri. Il témoigne de l'intention de Beyoncé, de son travail acharné, de son implication dans tous les aspects de la production, de son esprit créatif et de sa volonté de créer son héritage et de maîtriser son art. Accueillie avec un enthousiasme extraordinaire par les médias internationaux et américains, la performance exceptionnelle de Beyoncé lors de RENAISSANCE WORLD TOUR a créé un havre de liberté, d'acceptation et de joie partagée. Sa production maximaliste a accueilli plus de 2,7 millions de fans du monde entier, qui ont traversé les océans pour se retrouver au Club RENAISSANCE. Des millions de spectateurs vont maintenant se laisser entraîner dans la Joy Parade, la fête dansante monumentale qui célèbre le droit de chacun à être soi-même, tout près de chez soi.

Ce concert en salle se déroulera dans des milliers de cinémas, et RENAISSANCE fera ses débuts officiels aux États-Unis, au Canada et au Mexique à partir du vendredi 1er décembre 2023. D'autres villes seront annoncées ultérieurement.

L'expérience sera diffusée les jeudis, vendredis, samedis et dimanches, pendant un minimum de quatre semaines, avec des horaires multiples programmés tout au long de la journée. RENAISSANCE sera également disponible en IMAX chez AMC et en Dolby Cinema chez AMC, ainsi que sur d'autres écrans grand format de marque.

À partir d'aujourd'hui, les spectateurs d'AMC peuvent acheter des billets pour tous les cinémas américains AMC sur amctheatres.com et Fandango.com. Les fans peuvent également se procurer des billets dans les cinémas Cinemark , Regal , Cinepolis et Cineplex , qui diffuseront également le film. Les billets seront également disponibles dans de nombreux réseaux de salles de cinéma aux États-Unis, au Canada et au Mexique à partir de la fin de cette semaine.

À propos d'AMC Theatres Distribution

AMC Theatres Distribution est la branche distribution d'AMC Entertainment, qui est la plus grande société d'exploitation de salles de cinéma aux États-Unis, la plus grande en Europe et la plus grande dans le monde. RENAISSANCE: A FILM BY BEYONCÉ sera distribué dans le monde entier par AMC Theatres Distribution et ses partenaires de sous-distribution : Variance Films aux États-Unis, Cineplex au Canada, Cinepolis au Mexique et en Amérique centrale, et Trafalgar Releasing en dehors de l'Amérique du Nord. Les salles de cinéma qui souhaitent diffuser le film sont invitées à se rendre sur le site BeyonceFilm.com .

À propos de Parkwood Entertainment

Parkwood Entertainment est une société de production cinématographique, une maison de disques et une société de gestion fondée par l'artiste et entrepreneuse Beyoncé en 2010. Disposant de bureaux à Los Angeles et à New York, la société regroupe des départements dans les domaines de la musique, du cinéma, de la vidéo, des spectacles vivants et de la production de concerts, de la gestion, du développement commercial, du marketing, du numérique, de la création, de la philanthropie et de la publicité. Sous son nom d'origine, Parkwood Pictures, la société a sorti le film Cadillac Records (2008), dans lequel Beyoncé a joué et coproduit. La société a également sorti les films Obsessed (2009), ayant Beyoncé comme vedette et productrice exécutive, lauréat du Peabody Award for Entertainment, Lemonade (2017), nommé aux Emmy®, Homecoming: A Film By Beyoncé (2019), qui documente la performance historique de Beyoncé au Coachella Valley Music & Arts Festival en 2018, et le film Black Is King (2020), qui a remporté un Emmy®. Parkwood Entertainment a produit The Mrs. Carter Show World Tour (2013-2014), The Formation World Tour (2016), et les performances « Homecoming » susmentionnées à Coachella (2018) et a coproduit le ON THE RUN Tour (2014) et ON THE RUN II (2018), et le RENAISSANCE WORLD TOUR (2023).

BANDE-ANNONCE OFFICIELLE : Ici

Pour obtenir des images de la tournée et des illustrations du film : press.Beyonce.com DROITS ACCORDÉS POUR L'UTILISATION DE CES PHOTOS DANS LE CADRE DE LA COUVERTURE DU RENAISSANCE WORLD TOUR. AUCUNE AUTRE UTILISATION DE CES PHOTOS N'EST AUTORISÉE.

SOURCE Parkwood Entertainment