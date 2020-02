Renato Muoio explica como surgiu o Puro Sangue Inglês - a raça de cavalos presente no esporte turfe

SÃO PAULO, 28 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- O Turfe está, sem dúvida nenhuma, entre os esportes mais elegantes do mundo. Não à toa a competição teve início, em meados do século XVII, no sofisticado Reino Unido, local que já neste período, destacava-se entre os grandes impérios da indústria na Europa.

A paixão dos ingleses pelo esporte foi tão grande, que os percursores da modalidade começaram a procurar formas de evoluir na rapidez e na habilidade dos cavalos nas corridas, buscando um biótipo perfeito para melhorar as performances dos animais nas competições.

"Os ingleses foram os responsáveis por fazer exportações dos cavalos Africanos e do Oriente Médio e seguir com diversos testes de cruza. O grande objetivo era chegar ao cavalo ideal. E eles conseguiram chegar em uma raça excelente para corrida. Fruto desses cruzamentos, os ingleses chegaram ao que é conhecido como a raça Puro Sangue Inglês. Trata-se da combinação de espécies que geraram um cavalo de natureza extremamente veloz e habilidosa. Praticamente todos os cavalos que competem no turfe são dessa raça", conta Renato Muoio – investidor do esporte.

Renato Bonfiglioli Muoio é natural de São Paulo e entende muito sobre o turfe. O apaixonado por cavalos vem ganhando cada vez mais destaque como investidor do turfe paulista e é, também, atuante em negócios internacionais relacionados ao esporte. Renato Muoio tem seu próprio Stud no Jockey Club de São Paulo: o Nova Glória; local onde diversos cavalos da raça Puro Sangue Inglês são treinados.

Os cavalos que competem no turfe são cuidados como atletas, para que tenham a agilidade e o galope perfeitos. Todo um trabalho é desenvolvido com a meta de os cavalos assumirem o espaço de ponta nas grandes competições. Para os grandes torneios e competições, estes animais são sujeitos a treinamentos regrados e preparações quase que semanais.

Para conhecer mais o turfe e o trabalho de Renato Muoio, siga a página @renatobmuoio no Instagram.

Assessoria Trilha Cultural | Conteúdo e Cultura

WhatsApp: + 1 940-390-9095

FONTE Renato Muoio

SOURCE Renato Muoio