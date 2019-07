RENBDO, startup de blockchain pronta para o lançamento da pré-oferta inicial de moedas

LONDRES, 17 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- A Eco Smart Energies Ltd (www.renbdo.io) tem o prazer de anunciar que a companhia está pronta para dar início à campanha de pré-oferta inicial de moedas (ICO em inglês) para seu futuro projeto RENBDO ou Rede de Energia Renovável Baseada em Organização Descentralizada (Renewable Energy Network Based on Decentralized Organization – RENBDO). O objetivo da campanha é angariar recursos para a instalação de até cinquenta e duas turbinas eólicas para a produção de energia verde.

A pré-oferta inicial de moedas é uma oportunidade excelente para que os investidores em criptomoedas comprem o token proprietário de energia renovável (Renewable Energy Token - RET) do projeto por 50% do preço, que estará disponível para os primeiros 10% dos tokens. Após a venda de dez milhões de tokens, a fase de pré-oferta inicial de moedas terminará e a campanha da ICO será iniciada.

A queima excessiva de combustíveis fósseis é há muitos anos um dos principais desafios ambientais. Essa atividade humana emite inúmeros poluentes atmosféricos nocivos ao meio ambiente e à saúde pública. No entanto, o uso do carvão ainda é prevalente nos setores de energia convencional. Uma das alternativas mais recomendadas para a substituição de combustíveis fósseis é o uso de energia eólica.

Com uma vasta experiência na produção e distribuição de eletricidade, a Eco Smart Energies Ltd concebeu o projeto RENBDO visando a instalação de uma usina eólica com cinquenta e duas turbinas. Interessantemente, 70% do financiamento necessário para essa iniciativa já foi coberto pelos fundos irreversíveis da União Europeia para a energia verde e os 30% restantes serão cobertos pela próxima ICO.

Através da campanha da pré-ICO, a Eco Smart Energies apresentará ao mercado seu token de energia renovável (RET) com o objetivo de criar um ecossistema onde os investidores receberão retorno em seus investimentos com base na quantidade de tokens que possuem. A posse de um RET é equivalente à posse de um ativo na Eco Smart Energies. 90% dos rendimentos totais serão distribuídos entre os proprietários de tokens, enquanto que os 10% restantes serão gastos para fins de manutenção e para os funcionários.

A Eco Smart Energies lançará em breve uma aplicação que permitirá aos proprietários de tokens visualizar a energia eólica produzida, além de enviar ou receber tokens. Os proprietários de tokens podem também participar ativamente em assuntos relacionados ao futuro da usina eólica. Finalmente, ao eliminar os intermediários, o projeto RENBDO minimiza a probabilidade de transações e atividades fraudulentas.

Os investidores em criptomoedas estão convidados a acessar http://www.renbdo.io/ para adquirir um RET com uma redução de 50%.

Sobre o RENBDO: O RENBDO ou Rede de Energia Renovável Baseada em Organização Descentralizada (Renewable Energy Network Based on Decentralized Organization) é o projeto futuro de uma startup voltada para criptomoedas que visa a instalação de usinas eólicas para a produção de energia verde. Seu objetivo principal é a obtenção dos fundos necessários para a instalação de até 52 turbinas eólicas através da oferta inicial de moedas (ICO). O projeto é uma criação da Eco Smart Energies Ltd, uma organização fundada em 2015 por um grupo de especialistas no setor que, anteriormente ao lançamento da plataforma RENBDO, dedicavam-se à produção e distribuição de eletricidade.

