Rencontre entre les start-ups russes de l'AgroTech et le marché français

Les trois start-ups suivantes, appartenant à la catégorie Agro & MedTech de GenerationS-2017, participeront au stage : Super Food, de nouvelles variétés de riz noir et rouge, Pulsetech, des technologies d'ingénierie destinées à augmenter l'efficacité du processus d'obtention d'huile végétale et EcoPack, des emballages fabriqués à partir de biopolymères et d'amidon.

Les développeurs auront l'opportunité de rencontrer des représentants de la communauté de l'innovation française. Les équipes des start-ups rencontreront des experts du pôle agro-industriel Vitagora, de l'accélérateur Creative Valley et de l'agence Paris & Co pour le développement économique et innovant de Paris, ainsi que Business France, l'agence nationale chargée de développer les activités économiques des entreprises françaises sur la scène internationale et d'attirer des investissements internationaux dans l'économie française.

En outre, du 24 au 26 mai, trois start-ups créées par d'anciens membres de GenerationS - EcoMix, un dispositif de mélange pour le pré-traitement de semences, Oz Forensics, une plate-forme d'examen numérique et de vérification de documents, ainsi que Suretly, un projet de micro-prêts - présenteront leurs avancées sur le stand du Russian Export Center dans le cadre du salon Viva Technology de Paris. Le salon Viva Technology permettra à toutes les start-ups participant au stage d'établir des contacts d'affaires, de rencontrer des investisseurs et des partenaires potentiels.

Les anciens membres de GenerationS participent chaque année à des stages et forums internationaux consacrés à divers domaines d'innovation. Les start-ups sont traditionnellement très appréciées par les sociétés étrangères, les investisseurs et les fonds de capital-risque.

À propos de GenerationS

GenerationS est une plate-forme fédérale pour le développement d'outils d'accélération d'entreprises appartenant à RVC depuis 2013. Les plus grandes sociétés russes et internationales, dans l'intérêt desquelles la sélection et l'accélération se start-ups sont réalisées, deviennent chaque année des partenaires industriels de GenerationS. GenerationS donne aux start-ups-participantes l'opportunité de développer leurs activités, d'attirer des investisseurs et d'accéder aux ressources et à l'infrastructure des partenaires de l'accélérateur.

