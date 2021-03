Rendra AS et Takenaka Corporation annoncent un nouvel accord de partenariat BIM

Takenaka signe un accord d'entreprise de trois ans pour utiliser le logiciel de construction numérique BIM collaboratif de Rendra : StreamBIM

OSLO, Norvège, 25 mars 2021 /PRNewswire/ -- Rendra AS, une société du groupe JDM Technology, a annoncé aujourd'hui un nouvel accord d'entreprise de trois ans avec Takenaka Corporation of Japan, qui affirme et soutient la stratégie de Rendra consistant à proposer son logiciel StreamBIM à l'industrie mondiale AEC.

StreamBIM permet aux utilisateurs de visualiser les modèles d'information de construction (BIM) sur de nombreux appareils, notamment les PC, les smartphones et les tablettes, et de gérer différents types de documents, comme les dessins 2D. StreamBIM facilite les activités de communication et de construction pour l'ensemble du cycle de construction.

« Nous travaillons avec Takenaka depuis plus d'un an et sommes ravis de la collaboration », a déclaré Ole Kristian Kvarsvik, directeur général de Rendra. « Quand Takenaka a voulu étendre son utilisation de BIM pendant la phase de construction, l'entreprise a cherché un produit BIM éprouvé de construction et de collaboration. »

À ce jour, Takenaka a déployé StreamBIM sur plus de 60 projets et cet accord lui permettra d'étendre son expertise en construction numérique.

« Nous estimons que les innovations et synergies se produiront lorsque nous réunirons les leaders de la réalisation de projets japonais et le savoir-faire scandinave de BIM dans notre produit », a déclaré Ole Kristian Kvarsvik. « L'équipe de Takenaka connaît parfaitement tout ce qui concerne la technologie de construction. Nous sommes honorés qu'ils aient choisi Rendra comme partenaire. »

« Nos visites sur le site du projet Backe Lindelia et du projet Vasakronan Celsius nous ont montré la valeur du déploiement de BIM sur nos projets de construction », a déclaré Hiroaki Yamasaki, responsable BIM chez Takenaka. « Avec un logiciel BIM collaboratif, nous aurons un enregistrement numérique complet de l'immeuble, ce qui est beaucoup plus précieux pour nous que les documents papier et améliorera considérablement notre processus de construction. »

Rendra établira un bureau au Japon et travaillera aux côtés du service de R&D avancé et des équipes professionnelles de réalisation de projets de Takenaka.

À propos de Rendra AS : Rendra AS est une société de technologie de la construction opérant en Norvège qui conçoit, développe et vend « StreamBIM », un logiciel d'entreprise SaaS. StreamBIM est une plateforme collaborative basée sur la technologie BIM qui fait le lien entre la conception et la construction

Rendra fait partie du JDM Technology Group.

À propos de Takenaka Corporation : Takenaka est l'une des cinq grandes entreprises générales de construction du Japon. Elle peut s'enorgueillir d'une histoire riche de plus de 400 ans. Takenaka fournit des services d'architecture, d'ingénierie et de construction. Son siège social est situé à Osaka, au Japon

Ole Kristian Kvarsvik, Rendra AS, +47 24076767, [email protected]

SOURCE Rendra