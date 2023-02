ReNew est reconnue comme l'une des meilleures entreprises au monde pour sa performance ESG par Refinitiv

Le rendement ESG de ReNew s'est classé au premier rang des services publics d'électricité et des IPP en Inde et au deuxième rang mondial

GURUGRAM, Inde , 16 février 2023 /PRNewswire/ -- ReNew Energy Global PLC, le premier producteurs indépendants d'énergie renouvelable en Inde (IPP), a été reconnue par Refinitiv, principal fournisseur de données sur les marchés financiers, pour ses performances environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) exceptionnelles.

La pionnière des énergies renouvelables a obtenu une note de 81,22/100 sur le plan de la performance ESG, se classant au premier rang de tous les services publics d'électricité et IPP en Inde, et au deuxième rang mondial pour l'exercice 2021-2022.

Refinitiv a évalué plus de 12 000 entreprises dans le monde. La société a évalué ReNew en fonction de son rendement relatif en matière d'ESG, de son engagement et de son efficacité dans l'ensemble des principaux thèmes concernés, y compris les émissions, l'atténuation des changements climatiques, l'innovation en matière de produits environnementaux et les droits de l'homme, en se fondant sur les divulgations publiques. L'indice est fondé sur des mesures recueillies auprès de sources accessibles au public, comme les rapports annuels, les données du site Web des entreprises, les rapports sur la responsabilité sociale des entreprises (RSE) et d'autres points de données.

L'intensité en carbone de ReNew est de 32,83 gCO 2 /KWh, soit 94 % de moins que la moyenne mondiale. La société s'est engagée à ne plus émettre de carbone d'ici 2040 et à atteindre un plus large éventail d'objectifs ESG, y compris la positivité de l'eau, l'approvisionnement en énergie renouvelable pour les opérations et l'envoie de zéro déchet en décharge, entre autres. De plus, elle vise à avoir un impact positif sur 2,5 millions de vies grâce à des initiatives de RSE et à assurer une représentation de 30 % des femmes dans la population active.

Vaishali Nigam Sinha, directrice de la durabilité, a déclaré : « La durabilité et les facteurs ESG sont au cœur de la stratégie de croissance inclusive de ReNew. Nous nous efforçons constamment d'établir de nouveaux repères. La note donnée par Refinitiv est un appui à nos efforts visant à assurer les meilleures normes de service à nos intervenants et réaffirme notre engagement à bâtir la meilleure entreprise d'énergie renouvelable au monde. »

À propos de ReNew

ReNew est l'entreprise leader des solutions de décarbonisation cotée au Nasdaq (NASDAQ: RNW ) (NASDAQ: RNWWW ). Le portefeuille brut total de ReNew, qui s'élevait à environ 13,4 GW d'énergie propre au 30 septembre 2022, est l'un des plus importants au monde. En plus d'être un important producteur d'électricité indépendant en Inde, nous fournissons des solutions complètes de manière juste et inclusive dans les domaines de l'énergie propre, de l'hydrogène vert, des offres d'énergie à valeur ajoutée grâce à la numérisation, du stockage et des marchés du carbone qui font de plus en plus partie intégrante de la lutte contre les changements climatiques. Pour plus d'informations, consultez renew.com et suivez-nous sur LinkedIn , Facebook et Twitter

Demandes de renseignements des médias

ReNew | Shilpa Narani | [email protected]

Demandes de renseignements des investisseurs

Nathan Judge | [email protected]

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2001127/ReNew_Logo.jpg

SOURCE ReNew Energy Global plc