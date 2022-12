ReNew Power signe un accord de 150 MW avec Microsoft

GURUGRAM, Inde, 19 décembre 2022 /PRNewswire/ -- ReNew Power (« ReNew » ou « la société ») (NASDAQ: RNW) (NASDAQ: RNWWW), la principale société d'énergie renouvelable en Inde, a annoncé aujourd'hui avoir signé un accord d'énergie renouvelable de 150 MW avec Microsoft Inde, qui est l'un des plus grands accords de ce type dans le pays.

Dans le cadre de cet accord, ReNew produira 150 MW d'énergie propre à partir d'un site solaire récemment mis en service près de Bikaner. Cet accord signifie que les entreprises du monde entier, y compris en Inde, intègrent de plus en plus les énergies renouvelables dans leurs activités, sous toutes leurs formes, et ce partenariat ouvre la voie à des modèles innovants qui accéléreront la transition énergétique.

Sumant Sinha, PDG de ReNew Power, a déclaré à propos de cet accord : « ReNew Power est ravi et fier de s'associer à Microsoft, connu pour sa sensibilité à l'environnement, ses pratiques commerciales durables et son rôle de leader mondial en matière de climat dans le monde des affaires. Ce projet contribuera à la réalisation de l'ambition de Microsoft de passer à un approvisionnement à 100 % en énergie renouvelable d'ici 2025. Pour sa part, ReNew s'engage à être un moteur de la transition énergétique mondiale et continuera à proposer des solutions innovantes aux entreprises pour soutenir leurs objectifs climatiques. »

À propos de ce partenariat, Rohini Srivathsa, responsable national de la technologie chez Microsoft Inde, a commenté : « Microsoft souhaite fonctionner à 100 % avec des énergies renouvelables d'ici 2025 et devenir carboneutre d'ici 2030. Nous sommes heureux de nous associer à ReNew Power pour atteindre nos objectifs en matière de durabilité, et pour accompagner également nos clients et partenaires dans leur démarche de durabilité. »

À propos de ReNew

ReNew est l'un des plus grands producteurs indépendants d'énergie renouvelable en Inde et dans le monde. ReNew conçoit, construit, possède et exploite des projets éoliens, solaires et hydroélectriques destinés à fournir de l'électricité aux services publics et aux entreprises. Au 30 septembre 2022, ReNew disposait d'un portefeuille brut total d'environ 13,4 GW de projets d'énergie renouvelable en Inde, y compris des projets mis en service et engagés. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.renewpower.in et suivez-nous sur LinkedIn , Facebook , Twitter et Instagram .

Demandes de renseignements des médias :

Shilpa Narani

[email protected]

Demandes de renseignements des investisseurs :

Nathan Judge

Subhadip Mitra

Anunay Shahi

[email protected]

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/653741/ReNew_Power_New_Logo.jpg

SOURCE ReNew Energy Global plc