Renner e Ashua utilizam seus canais para aproximar a sustentabilidade do grande público e reforçar compromisso com o tema

De 10 a 17 de julho, campanha vai destacar iniciativas das duas marcas e compartilhar informações de forma leve e descomplicada

PORTO ALEGRE, Brasil , 14 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- A partir desta segunda-feira, a sustentabilidade ganhará ainda mais protagonismo nos canais de comunicação da Renner e da Ashua, marcas da Lojas Renner S.A. que vêm avançando com consistência em suas estratégias de moda responsável. Durante a campanha, de 10 a 17 de julho, uma série de ações vai aproximar o tema do grande público, levando conhecimento para os clientes de maneira leve e descomplicada.

Nesse período, todas as redes sociais da Renner, por exemplo, serão dedicadas exclusivamente a conteúdos sobre sustentabilidade, com a participação de influenciadores parceiros como Giovanna Nader (@giovannanader) e Marieli Mallmann (@marielimallmann).

"A sustentabilidade é parte dos nossos valores corporativos e direciona tudo o que fazemos nas marcas do nosso ecossistema. Buscamos ser um agente de transformação e sabemos da importância de reforçar cada vez mais a moda responsável na vida de todos, por isso criamos campanhas e iniciativas para disseminar informação de maneira simples e engajadora", explica a diretora de Marketing da Lojas Renner, Maria Cristina Merçon. "Com esta nova campanha, queremos engajar nossos clientes e demais públicos em um movimento de moda responsável, com cumplicidade, convidando-os a se tornarem parte dessa mudança", acrescenta.

Ao longo da semana, Renner e Ashua vão abrir um diálogo em diferentes canais, tomando como ponto de partida suas práticas de sustentabilidade para desmistificar conceitos e mostrar que todos podem se envolver com o tema. Os conteúdos serão ilustrados por um shooting com imagens que destacam roupas produzidas com menor impacto e para todos os estilos, relembrando que é possível unir tendência de moda e sustentabilidade.

Nas redes sociais da Renner, a sustentabilidade será abordada em diversas editorias de conteúdo. O "Radar de Circularidade" vai trazer detalhes sobre projetos que estimulam a economia circular, como as lojas circulares, por exemplo, formato lançado em 2021 pela Renner de forma pioneira no varejo brasileiro. O modelo busca garantir a ecoeficiência e a máxima redução dos impactos ambientais, da construção à operação. Isso é feito através de estratégias de reutilização e descarte adequado de materiais, além da diminuição da geração de resíduos, emissões de gases de efeito estufa e consumo de água e energia. Hoje, todas as novas lojas inauguradas pela marca já incorporam práticas de circularidade.

Já na editoria chamada "Rotina Mais Sustentável", a Renner vai apresentar produtos de suas linhas de beleza com atributos de sustentabilidade para falar sobre assuntos como autocuidado, maquiagem e bem-estar. A ideia é mostrar maneiras simples de introduzir produtos menos impactantes na rotina das pessoas.

Nos canais digitais da Renner e da Ashua, o "Radar de Tendências" vai explorar a variedade de peças de vestuário com atributos de sustentabilidade – que já representam 81,5% do total das duas marcas –, estimulando o público a apostar em looks com menor impacto ambiental e muita informação de moda. Na editoria de "Cuidados com o Look Re", haverá dicas para que o público saiba como identificar produtos mais sustentáveis nas lojas, aumentar a sua vida útil e dar o destino correto para as roupas que não usam mais.

Para expandir a conversa, as marcas vão contar com a colaboração de influenciadores parceiros. O squad inclui nomes como Marieli Mallmann (@marielimallmann), Pâmela Barja (@pambarja), Jade Magalhães (@ajademagalhaes), Lucas Bernardini (@lucasbernardini), Nanna Fernandes (@nannoca), Dante Olivier (@olivier.dante), Gabi Berri (@gabiberri), Camila Cura (@camilacura), Lilla Marinho (@lillamarinho) e Gabriela Pereira (@oplusdagabi), além da comunicadora socioambiental Giovanna Nader (@giovannanader), que também assinará um texto para o blog da Renner.

Complementando a mobilização nos canais digitais, a campanha inclui ainda comunicação interna e ações em pontos de venda físicos. Nas lojas circulares da Renner, videowalls vão exibir mensagens de sustentabilidade e divulgar grandes números da estratégia de moda responsável da varejista. Na Rádio Renner, que garante a trilha sonora dos clientes em compras, um jingle vai chamar atenção para as ações da campanha de comunicação.

Jornada ESG - Os conteúdos desta semana irão desdobrar informações, iniciativas e atributos de sustentabilidade a partir de ações concretas das marcas nessa frente, dentro do ecossistema de moda e lifestyle da Lojas Renner S.A. Terão destaque metas de sustentabilidade já alcançadas e compromissos públicos assumidos pela companhia para garantir a evolução contínua das práticas socioambientais em toda cadeia produtiva.

Desde 2021, a Renner e Ashua têm mais 80% de peças mais sustentáveis (em 2022 o patamar chegou a 81,5%), feitas com matérias-primas ou processos com menor impacto no meio ambiente. Essas roupas são produzidas com tecidos como o algodão e a viscose certificada, o fio reciclado e a poliamida biodegradável, ou através de processos com redução do consumo de água e uso de técnicas de upcycling, que reaproveita peças em desuso, amostras e sobras de tecido, reinserindo esses materiais no ciclo de vida dos produtos. A companhia assumiu o compromisso público de ter 100% de peças de vestuário menos impactantes até 2030.

A Renner e a Ashua também já contam com 100% de fornecedores que possuem certificação socioambiental e produzem de forma responsável. A companhia oferece programas de qualificação para contribuir com a evolução contínua das práticas socioambientais de seus parceiros, influenciando positivamente o setor têxtil. Além disso, 70% da produção das marcas é feita no Brasil, o que possibilita um relacionamento próximo com os fornecedores, potencializa ações de qualificação e contribui com a economia nacional e com a indústria local. Atualmente, a cadeia de fornecimento de produtos de vestuário das marcas da Lojas Renner S.A. é composta por mais de 1.200 empresas no país, com geração de mais de 100 mil empregos.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2154506/foto_campanha_renner_moda_responsavel_01_credito_divulgacao.jpg

FONTE Renner e Ashua

SOURCE Renner e Ashua