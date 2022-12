Renner expande modelo de loja circular com operação em São Paulo

PORTO ALEGRE, Brasil, 6 de dezembro de 2022 Unidade fica na cidade de São Vicente. Varejista é pioneira neste modelo de loja mais sustentável no Brasil e, a partir de 2023, vai aplicar atributos de circularidade em todos os seus novos pontos de venda

/PRNewswire/ -- Pioneira na implantação de lojas circulares no varejo brasileiro, a Renner inaugurou nesta quarta-feira, 30, unidade construída neste modelo, desta vez, em São Vicente, a primeira no estado de São Paulo. O novo ponto de venda incorpora as melhores práticas de sustentabilidade e circularidade combinadas com novas soluções de omnicanalidade para oferecer experiências de compras cada vez mais encantadoras aos seus clientes.

A unidade é a primeira loja circular da Renner fora da cidade do Rio de Janeiro. Ela fica na rua Frei Gaspar, 406, no município de São Vicente, na região metropolitana da Baixada Santista. Com isso, aumenta para três o número de operações da marca neste formato no país. As outras duas, nos shoppings Rio Sul e ParkJacarepaguá, no Rio de Janeiro, abriram em outubro de 2021 e março de 2022, respectivamente.

A loja circular tem como foco a ecoeficiência e a máxima redução dos impactos ambientais, desde a obra até a operação. Para isto, aplica conceitos como a reutilização e o descarte adequado de materiais ao final da sua vida útil, menor geração de resíduos e de emissões de gases de efeito estufa (GEE), economia de água, uso de fontes renováveis e menor consumo de energia, instalação de equipamentos automatizados e mais eficientes e manutenção de espaços verdes com plantas e elementos naturais.

"Essa inauguração representa mais um passo na expansão do nosso modelo de loja circular. Ao mesmo tempo, reforça o papel da Renner como agente de transformação do varejo brasileiro ao oferecer opções de consumo cada vez mais consciente aos clientes. A partir de 2023, todas as novas unidades da marca passarão a incorporar pelo menos algumas dessas premissas de circularidade como parte do processo de evolução contínuo do nosso parque de lojas", diz a diretora de Operações, Fabiana Taccola.

As técnicas empregadas na nova unidade, aliadas à capacitação dos fornecedores de materiais e serviços em relação a processos e tecnologias mais sustentáveis em todas as etapas das obras, permitiram que a geração de resíduos fosse em média 34% menor do que em uma construção convencional, sendo que pelo menos 75% dos volumes produzidos foram enviados para reaproveitamento.

Além disso, o consumo mais eficiente de energia renovável de baixo impacto e o mobiliário circular 43% mais leve - que permitiu a diminuição de 95% no uso de MDF e de gesso nas fachadas e de 49% na utilização total de vidros - proporcionaram uma redução no potencial de aquecimento global (GWP, na sigla em inglês) pela emissão de gases de efeito estufa nos dois empreendimentos.

Omnicanalidade, ambiente acolhedor e logística reversa – O ponto de venda inaugurado neste mês também oferece soluções como o checkout autônomo e as "bancadas omni", onde os clientes podem consultar e fazer compras no e-commerce da Renner e acessar um aplicativo que ajuda na escolha de fragrâncias.

A unidade conta ainda com o Espaço Re, com informações sobre as matérias-primas mais sustentáveis empregadas na confecção das peças de vestuário da marca, bem como coletores do programa de logística reversa da Renner, o EcoEstilo (que coleta frascos de perfumaria e roupas em desuso) e da plataforma de revenda online de roupas, calçados e acessórios Repassa.

Modelo alinhado aos compromissos públicos de sustentabilidade até 2030 - A aplicação dos princípios de circularidade no parque de lojas da Renner está alinhada aos novos compromissos públicos de sustentabilidade assumidos pela companhia, que foi convidada para apresentar sua estratégia de moda responsável na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas 2022 (COP27), no Egito.

As metas incluem, a aceleração do desenvolvimento de soluções ambientalmente mais responsáveis nos seus produtos e modelos de negócios, com iniciativas como a reciclagem e reutilização de matérias-primas e a redução no consumo de água e energia em seus serviços e processos. Um dos objetivos é que, até 2030, 100% das peças de vestuário das marcas próprias da varejista sejam mais sustentáveis.

Certificações LEED e BREEAM - As lojas circulares da companhia já em operação apresentam níveis de ecoeficiência que garantiram a elas duas das mais importantes certificações de construções sustentáveis do mundo. A unidade do shopping Rio Sul conquistou o selo LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) no nível "Gold", enquanto a do shopping ParkJacarepaguá foi o primeiro empreendimento do Brasil a obter o certificado BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) do projeto à execução, com a classificação "Excelente".

