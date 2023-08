Renner passa a utilizar veículos elétricos na distribuição de produtos em SP

Na fase piloto do projeto, uma van e um veículo urbano de carga (VUC) evitarão o lançamento de 40 toneladas de CO 2 por ano na atmosfera. Iniciativa reforça os compromissos públicos de sustentabilidade da companhia.

PORTO ALEGRE, Brasil, 3 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- A Renner começou a utilizar dois veículos 100% elétricos para a distribuição de mercadorias em suas lojas na cidade de São Paulo. O novo projeto é mais uma iniciativa alinhada aos compromissos públicos de sustentabilidade da maior varejista de moda omni do Brasil, que contemplam a redução das emissões de gases de efeito estufa (GEE) nas suas operações.

A fase piloto inclui uma van e um veículo urbano de carga (VUC) de um parceiro logístico. Eles somam 8,9 toneladas de capacidade de transporte por viagem e inicialmente abastecem 71 pontos de venda na capital paulista a partir dos centros de distribuição (CDs) da companhia no estado de São Paulo, onde eles têm suas baterias recarregadas.

Com recursos como frenagem regenerativa, os veículos rodam até 300 e 350 quilômetros entre cada recarga. A expectativa é que rodem, no total, mais de 90 mil quilômetros por ano. Como não emitem dióxido de carbono (CO 2 ), isso evitará o lançamento de 40 toneladas de CO 2 na atmosfera durante esse período.

"Queremos ser um agente de transformação do nosso setor, por isso temos uma estratégia de sustentabilidade ampla e consistente, que abrange as diferentes áreas do negócio. A incorporação destes veículos elétricos à nossa rota de transporte em São Paulo é parte da busca por soluções para tornar nossa operação logística cada vez mais sustentável, contribuindo para a redução da emissão de gases de efeito estufa", comenta o diretor de Supply Chain da Lojas Renner, Pedro Pereira.

Outras iniciativas – Este ano a Lojas Renner S.A. também ampliou o seu projeto de abastecimento noturno de lojas em São Paulo, aumentando em 50% a quantidade de unidades atendidas por este modelo. A iniciativa gera uma redução de 33% das emissões de gases de efeito estufa, além de colaborar para a mobilidade urbana da cidade. A intenção é expandir esta prática para outros grandes centros urbanos.

Além disto, um dos CDs da varejista, localizado na cidade de Cabreúva (SP), é abastecido por uma central própria de geração solar e por energia limpa adquirida no mercado livre. Inaugurada em 2022, a unidade recebeu o certificado LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) nível "Gold", um dos mais importantes selos internacionais de sustentabilidade na construção civil.

Compromissos públicos de sustentabilidade – Os testes para utilização dos veículos elétricos integram a estratégia de moda responsável da Lojas Renner, focada no desenvolvimento de produtos e processos cada vez mais inovadores e sustentáveis. Esses objetivos estão expressos no novo ciclo de compromissos públicos de sustentabilidade anunciados pela companhia para o período 2022-2030.

Isso inclui uma meta submetida e aprovada pela SBTi (Science Based Targets Initiative), que prevê a redução das emissões absolutas de CO 2 em 46,2% nas operações, com base no inventário de 2019, bem como a emissão de 75% menos CO 2 por peça desenvolvida. Os objetivos fazem parte da transição para a descarbonização do negócio a fim de atingir a neutralidade climática (net zero) em 2050.

No ciclo anterior de compromissos, de 2018 a 2021, a companhia já havia atingido indicadores como 100% do consumo corporativo de energia atendido a partir de fontes renováveis de baixo impacto (solar, eólica e pequenas centrais hidrelétricas) e redução de 35,4% nas emissões corporativas absolutas de CO 2 .

