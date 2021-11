Renner realiza a 1ª Live Shop com Realidade Estendida do varejo na América Latina

SÃO PAULO, 18 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Renner, maior player de moda omni do país, apresenta no dia 18 de novembro, a sua coleção de Alto Verão 2022 de forma inédita no país: por meio de uma Live Shop com cenário em Realidade Estendida, que possibilita a inserção de pessoas, ao vivo, dentro de um ambiente virtual. Esta é a primeira vez que uma marca na América Latina apresenta esse formato.

O novo estilo de divulgação busca entregar experiências cada vez mais completas para os clientes da varejista, além de trazer uma estratégia de consumo com melhorias significativas na navegação e transportar seu público para os locais que inspiraram a coleção. Para conectar o conteúdo ao cliente, durante a Live Shop, as apresentadoras Aletania e Luiza Sobral serão transportadas para uma Realidade Estendida, conduzindo o consumidor por cenários realistas, como a praia e as falésias brasileiras onde foram feitas as fotos dessa campanha, para despertar sensações e projetar no imaginário do consumidor ocasiões que combinem com os produtos.

"Além de sempre trazer as últimas tendências de moda, a Renner também adianta tendências de tecnologia. Por isso, essa live é mais um passo importante na nossa trajetória de inovação em conteúdo. Constantemente disponibilizamos o que há de mais novo para o cliente, como o lançamento recente que envolveu estampas interativas em realidade aumentada, e agora somos a primeira varejista a realizar uma live shop em Realidade Estendida na América Latina", conta a diretora de Marketing Corporativo da Lojas Renner, Maria Cristina Merçon.

O evento será realizado no Instagram @lojasrenner, site e aplicativo da marca. Durante a transmissão, os espectadores poderão interagir e comprar as peças apresentadas, que estão disponíveis no e-commerce desde o dia 17 de novembro.

Sobre Lojas Renner S.A.

Constituída em 1965, a Lojas Renner S.A. foi a primeira corporação brasileira com 100% das ações negociadas em bolsa e está listada no Novo Mercado, grau mais elevado dentre os níveis de governança corporativa da B3. Seu ecossistema de moda e lifestyle é formado pelas marcas: Renner, que tem roupas e acessórios em diferentes estilos; Camicado, empresa do segmento de casa e decoração; Youcom, especializada em moda jovem; e ASHUA Curve & Plus Size, que oferece roupas nos tamanhos 46 a 54.

Atualmente, são mais de 600 lojas em operação, considerando todos os negócios. A Companhia opera ainda com a Realize CFI, que apoia a atividade de varejo, através da oferta e gestão de produtos financeiros. Além de estar presente no Brasil com todas as suas marcas, a Lojas Renner S.A. iniciou seu processo de internacionalização, ao inaugurar unidades da Renner no Uruguai a partir de 2017 e na Argentina em 2019.

