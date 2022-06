Renner traz o melhor da experiência phygital em sua primeira Guide Shop em São Paulo

No espaço de 300 m², os consumidores terão a oportunidade de ver os lançamentos da marca (o mix da loja vai priorizar novidades) e provar as peças mais desejadas das coleções. O atendimento será personalizado, com o objetivo de entender a demanda de cada cliente e conectá-lo com as melhores opções de vestuário, acessórios, perfumaria e beleza.

Além dos itens que estarão em exposição, o púbico poderá pesquisar, em tablets e desktops disponíveis na loja, mais variedade de cores, tamanhos e modelos. Para tornar a jornada de compra ainda mais completa, haverá espaços instagramáveis para atualizar as redes sociais com o look desejo. E, pensando em agilizar o checkout, a finalização das compras será totalmente digital, usando os tablets e desktops da loja – como se o consumidor estivesse no e-commerce, mas contando com o apoio dos colaboradores sempre que necessário.

Para quem optar por receber as compras em casa, a Guide Shop do shopping Villa Lobos oferecerá uma alternativa sustentável: a entrega será feita em bicicleta para endereços dentro de um raio de 7km. E o melhor: quem fizer a encomenda até as 14h, receberá no mesmo dia. Outro atrativo é a ausência de cobrança de frete – mesmo para consumidores de outras regiões.

"A Guide Shop propõe uma jornada de compra diferenciada, aproximando o cliente no universo digital e mantendo a mesma cumplicidade e humanização que são a essência da nossa marca. A loja reúne os benefícios da experiência online e do atendimento no ambiente físico, potencializando a nossa filosofia de encantamento", comenta a diretora de Operações da Lojas Renner, Fabiana Taccola.

Formato em expansão

Esta é a segunda Guide Shop da Renner. A primeira foi inaugurada em abril do ano passado na cidade de Garibaldi (RS). O modelo se revelou uma boa oportunidade de conexão com clientes e passa, agora, a ser replicado, como parte da estratégia de expansão da varejista. Com a inauguração no shopping Villa Lobos, a Renner soma 115 lojas no estado de São Paulo. No Brasil são 397 e, no total, 409, levando em conta também as unidades do Uruguai e da Argentina.

Com um formato mais enxuto (possui cerca de 20% do tamanho de uma loja convencional), as Guide Shops permitem à Renner alcançar clientes de praças menores, como é o caso de Garibaldi. Da mesma forma, possibilita que a marca se instale em shoppings e centros comerciais com pouco espaço de locação disponível, ainda que estejam em grandes cidades.

"Com as Guide Shops, conseguimos estar próximos, fisicamente, de consumidores com os quais temos contato prioritariamente pelos canais digitais. Moradores de municípios menores ou usuários de shoppings que não comportariam uma loja âncora poderão ter uma 'vitrine' dos principais lançamentos da Renner, preservando as facilidades com as quais se acostumaram no e-commerce", acrescenta Fabiana Taccola.

A experiência de Garibaldi mostrou que as Guide Shops podem gerar um tíquete de compra mais alto do que a média das lojas convencionais, em razão da maior seletividade das peças. Além disso, o formato contribui para materializar a estratégia phygital da empresa, que vem sendo impulsionada pela transformação digital colocada em prática pela Renner desde 2018.

Estas mudanças contemplam um cliente cada vez mais conectado e interessado em conforto e agilidade. Prova disso é que a Renner vem aumentando constantemente a sua base de consumidores omni. No primeiro trimestre de 2022, a participação deles mais do que dobrou em relação a 2020, já representando 30% do faturamento. Este perfil de cliente compra com mais frequência, gerando um spending 3 vezes superior aos demais perfis.

