Rennova apresenta linha de Fios de PDO com maior prazo de validade e poder de lifting do mercado

SÃO PAULO, 24 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- A Rennova, empresa brasileira referência em produtos para tratamentos estéticos clínicos avançados para face e corpo, atendendo a uma demanda crescente do segmento de beleza, apresenta o Croquís®, fios de sustentação (PDO) com maior prazo de validade¹ (dois anos), em relação às alternativas existentes no mercado. A tecnologia foi importada da Coreia Sul, país que é referência global em inovação estética. Os fios de PDO é indicado para efeito lifting² e volumização, além de estimular a produção de colágeno da pele.

A intervenção não cirúrgica por meio do Croquís® visa controlar o envelhecimento de maneira minimamente invasiva, com resultados naturais para o reposicionamento de tecidos da face e do pescoço. Os odontologistas, professores e speakers da Rennova, Sabrina Cacciatore e José Tosta ressaltam que a nova tecnologia é voltada para pessoas que buscam o rejuvenescimento por meio de procedimentos menos agressivos.

"Através de fios reabsorvíveis, a técnica promove maior tração dos compartimentos de gordura do rosto e do pescoço, reposicionando as estruturas da face, o que resulta em uma melhora significativa da flacidez e das linhas de expressão, retardando o envelhecimento. O procedimento dura cerca de 40 minutos, é feito em consultório, com anestesia local", explicam os especialistas.

A linha Croquís® são fios de PDO, biocompatíveis, bioabsorvíveis e bioestimuladores, inseridos na derme por meio de cânulas. Após a aplicação, o produto é absorvido progressivamente por até 2 anos, estimulando uma maior produção de colágeno da pele. Além da firmeza, os fios de PDO atuam em pequenas mudanças, como a sustentação do contorno natural da face e do pescoço, no reposicionamento de algumas regiões do rosto, como sobrancelhas; bigode chinês e bochechas, além de levantar as maçãs do rosto.

Fios lisos e espiculados

O produto está disponível no Brasil em suas apresentações: mono (liso), screw (parafuso), barbed cutting (espiculado) e barbed molding (moldado).

O fio mono tem a função de melhorar a qualidade da pele, estimulando a produção de colágeno. Já os fios barbed cutting contam com pequenas garras projetadas em 360º, e se diferenciam do fio mono por gerar o efeito lifting. É indicado para tratamentos em áreas como os terços superiores e inferiores da face e do pescoço.

O fio screw também estimula a produção de colágeno, proporciona uma volumização natural, além de um leve preenchimento na área aplicada, como a testa e o centro da face. Quanto ao fio barbed molding , ele apresenta maior tração e sustentação do rosto, com resultado intenso de efeito lifting.

Os fios canulados são embalados individualmente, garantindo maior segurança para o paciente e para o profissional.

"Estamos muito alinhados às tendências do mercado, buscamos cada vez mais produzir e oferecer produtos altamente tecnológicos e inovadores. Investimos pesado em ciência, estudos clínicos e tecnologia no desenvolvimento de nossos produtos. O objetivo é atender todos os perfis de públicos que procuram bem-estar e autoestima por meio de procedimentos estéticos minimamente invasivos, como é o caso dos fios de PDO", explica Leonardo Rezende, CEO da Rennova.

Sobre a Rennova

Fundada em 2008, Rennova é uma empresa brasileira referência em produtos para procedimentos estéticos injetáveis para face e corpo. Com atuação no mercado nacional e internacional, possui um portfólio completo, atendendo os desejos do consumidor, com itens à base de ácido hialurônico, bioestimuladores de colágeno, toxina botulínica, fios de PDO, entre outras soluções. Sua tecnologia é desenvolvida em parceria com países referência em ciência e inovação, como Áustria, Israel e Coreia do Sul.

