Rennova apresenta os benefícios dos procedimentos estéticos em idosos

Resgate da autoestima, vaidade e mais vontade de viver são alguns dos benefícios que os procedimentos estéticos trazem para os idosos

SAO PAULO, 29 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- Os idosos carregam histórias de vida, muita experiência e sabedoria, além dos sinais naturais do tempo. Engana-se quem os enxerga somente como pessoas que seguem sentadas em suas poltronas esperando pelos filhos e netos, vendo apenas a vida passar.

Atualmente, cada vez mais, a melhor idade tem oportunidade de realizar diversas atividades de lazer, entretenimento e cuidados com a beleza. Muitos deles encontram nessa fase o momento mais tranquilo para cuidar da vaidade e recuperar a autoestima.

Existem diversos procedimentos estéticos que podem ser realizados por idosos sempre com a proposta de melhorar a qualidade e a aparência da pele, além de resgatar a autoconfiança. Entretanto, a escolha do tratamento ideal deve ser avaliada por um profissional habilitado, bem como as condições de saúde de cada pessoa.

A dermatologista Raquel Freire comenta que, em seu consultório, cerca de 40% dos pacientes são pessoas com mais de 60 anos que têm procurado por procedimentos estéticos. "A principal preocupação desses pacientes é com a face, e aproximadamente 90% desse público busca tratamentos estéticos faciais para lidar com a flacidez e sustentação da pele nesse local, além do bioestímulo de colágeno, já que perdemos a produção de colágeno com o passar do tempo".

A especialista destaca a importância de realizar esses procedimentos estéticos de maneira gradual, sempre visando a naturalidade e evitando os exageros. "A proposta é que esses cuidados promovam uma reestruturação da pele facial, mas de forma progressiva e equilibrada para atingir resultados esperados e eficientes", completa Raquel.

A aposentada Terezinha de Oliveira, de 67 anos, recorreu ao Rennova Elleva® para cuidar da flacidez do rosto. "Minha pele estava muito debilitada por conta de medicamentos que eu tomava. Depois do tratamento inicial já percebo a melhora na minha aparência", declara.

"Os idosos já passaram por tantas coisas, possuem uma história tão repleta de acontecimentos, momentos e lembranças, que agora, vivendo essa fase com mais tempo para si mesmos, merecem uma atenção maior, um cuidado especial com a autoestima e bem-estar. Acredito que os resultados obtidos através dos procedimentos estéticos nesse momento da vida proporcionam uma realização que contribui diretamente com o prazer de viver", comenta Leonardo Rezende, CEO da Rennova.

Tipos de procedimentos indicados

Face

É indicado realizar um estímulo de colágeno na pele. Para isso, o bioestimulador de colágeno Rennova Elleva® é uma excelente sugestão. O produto age de maneira profunda, estimulando a produção de colágeno que é perdida ao longo dos anos. Os resultados apresentados são melhora da flacidez, firmeza e sustentação da pele.

O bioestímulo de colágeno pode ser realizado junto a outros procedimentos com preenchedores à base de ácido hialurônico Rennova®, recomendados para reposição de volume, lifting e suavização das rugas da face, entre outros.

Mãos e pescoço

Como ao longo da vida a textura da pele das mãos e do pescoço tornam-se mais fina, o tratamento com bioestímulo de colágeno, nessas áreas do corpo, também é recomendado.

Para suavizar a pele, as linhas de expressão e o aspecto de rosto cansado, a toxina botulínica tipo A é a recomendação ideal.

Cuidados diários

A linha de dermocosmético Rennova Beauté apresenta soluções para a adequada hidratação, proteção solar e demais cuidados em casa. Produtos como o sérum e o protetor solar da linha desempenham um papel significativo na melhoria e recuperação da pele.

Importante

Procedimentos estéticos injetáveis não têm contraindicação para melhor idade. Entretanto, só podem ser realizados por profissionais habilitados que irão indicar o melhor protocolo de tratamento de acordo com cada paciente.

Sobre a Rennova

Fundada em 2008, Rennova apresenta produtos para procedimentos estéticos injetáveis para face e corpo. Com atuação no mercado nacional e internacional, possui um portfólio que atende os desejos do consumidor, com itens à base de ácido hialurônico, bioestimuladores de colágeno, toxina botulínica, fios de PDO, entre outras soluções. Sua tecnologia é desenvolvida em parceria com países referência em ciência e inovação, como Áustria, Israel e Coreia do Sul.

