Rennova aproveita o Dia do Beijo e lança nova campanha com as embaixatrizes Deborah Secco e Giovanna Antonelli

SÃO PAULO, 13 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Hoje, 13 de abril, é o Dia Beijo. A Rennova aproveita a celebração da mais intensa manifestação de carinho entre duas pessoas e lança, com as atrizes Deborah Secco e Giovanna Antonelli, uma nova campanha sobre o Rennova Lips, preenchedor de ácido hialurônico, que, em pouco tempo, aumenta o volume e a hidratação dos lábios, define os contornos, dá mais firmeza e corrige assimetrias.

No seu testemunhal, cheio de sensualidade, Deborah diz: "Rennova Lips realça a sua beleza sem abrir mão da aparência natural. O procedimento é super-rápido e seguro. E o melhor, o resultado é na hora".

Já Giovanna foca em uma de suas marcas registradas, o sorriso, para falar sobre o produto: "O sorriso é o nosso cartão postal. Imagina agora deixar essa parte tão importante do seu rosto do jeitinho que você deseja".

Idealizada pelo time de marketing da Rennova, a campanha do Mês do Beijo foca no Poder dos Lábios, que é parte da assinatura do produto principal dessa campanha, o Rennova Lips: "Desperte o poder dos seus lábios".

Outros produtos da Rennova para cuidados labiais também fazem parte desta campanha, como o Lip Plumper e RB Lips, ambos dermocosméticos da linha Rennova Beauté, que contém ácido hialurônico em sua formulação.

Campanha

Durante todo o mês de abril, a Rennova apresentará sua campanha publicitária sobre o Rennova Lips, preenchedor de ácido hialurônico para os lábios. Na próxima semana será a vez da atriz Giovanna Antonelli mostrar a sua versão do poder dos lábios.

Link da campanha com a atriz Deborah Secco: @rennovaoficial

Sobre a Rennova

Fundada em 2008, a Rennova é uma empresa brasileira referência em produtos para tratamentos estéticos clínicos avançados para face e corpo. Com atuação internacional, seu portfólio contempla produtos à base de ácido hialurônico, bioestimuladores de colágeno, toxina botulínica e fios de PDO, entre outros itens. Sua tecnologia é desenvolvida em parceria com países que são referência em inovação, como Áustria, Israel e Coreia do Sul.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2052907/Rennova_Lips.jpg

FONTE Rennova

