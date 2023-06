Rennova investe em eventos da Estética In direcionados aos profissionais de saúde, beleza e estética

Somente este ano a Rennova participará das quatro edições do Estética In

SÃO PAULO, 23 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- A Rennova, empresa brasileira referência em produtos para tratamentos estéticos clínicos avançados para face e corpo, participa das quatro edições 2023 dos eventos da Estética In (São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis e Fortaleza). A exemplo do que tem se observado no mercado, a companhia volta a apostar no potencial do segmento de eventos para atingir seu público final, apresentar o portfólio e compartilhar conhecimento.

Crédito da foto: Divulgação Rennova.

"Os eventos têm um grande potencial não só de prospecção, mas também de vendas diretas. Após os anos de pandemia, em que tivemos que prescindir destas ações, estamos muito atentos para aproveitar as oportunidades que retornam com força", avalia Leonardo Rezende, CEO da Rennova.

O executivo explica que as vendas realizadas durante esses eventos são finalizadas via e-commerce e os produtos entregues em todo o Brasil. Com essa estratégia, a Rennova tem conseguido agilizar a distribuição da grande demanda de negociações geradas em seus estandes promocionais.

Estética In Rio

Entre os dias 24 e 26 de junho, a Rennova participa da Estética In Rio. Na ocasião, a empresa apresentará seu portfólio de produtos, como Rennova Elleva, bioestimulador de colágeno indicado para combater a flacidez no rosto e no corpo, pois age profundamente, estimulando a produção de colágeno perdido ao longo do tempo. E a versão Rennova Elleva X, com sugestão de uso para áreas do corpo como abdômen, coxas, braços e glúteos. Os produtos da Rennova à base de ácido hialurônico, fios de PDO, toxina botulínica e linha Rennova Beauté para skincare também serão apresentados no evento.

Na última edição do Estética In, que ocorreu em São Paulo em abril, as vendas dos produtos da linha Rennova Beauté (skincare) atingiram 15% de todo o resultado previsto para o primeiro semestre de 2023. A expectativa da empresa é que sua participação nas quatro edições do evento ao longo do ano (São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis e Fortaleza) represente 30% da meta anual do segmento.

O Estética In São Paulo contou com a participação de mais de 250 marcas expositoras, 7 mil congressistas, 30 mil visitantes. Foram gerados mais de R$ 53 milhões em negócios, somente na edição São Paulo. No âmbito educacional, foram mais 230 horas de conteúdo, sendo a Rennova responsável por um simpósio exclusivo que apresentou conteúdos inéditos com grandes nomes de profissionais do mercado, para mais de duas mil pessoas.

Próximas edições

Estética in Rio: de 24 a 26 de junho (Rio de Janeiro)

Estética In Sul: de 16 a 18 de setembro (Florianópolis)

Estética In Nordeste: de 11 a 13 de novembro (Fortaleza)

Serviço: Estética In Rio Data: de 24 a 26 de junho Horário: das 10h às 19h Local: EXPOMAG - R. Beatriz Larragoiti Lucas Cidade Nova – Centro – Rio de Janeiro Mais informações: Estética In Rio

Sobre a Rennova

Fundada em 2008, Rennova é a maior empresa brasileira referência em produtos para procedimentos estéticos injetáveis para face e corpo. Com atuação no mercado nacional e internacional, possui o portfólio mais completo do mercado, atendendo os desejos do consumidor, com itens à base de ácido hialurônico, bioestimuladores de colágeno, toxina botulínica, fios de PDO, entre outras soluções. Sua tecnologia é desenvolvida em parceria com países referência em ciência e inovação, como Áustria, Israel e Coreia do Sul.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2129789/Foto_estande_Est_tica_In_Rio.jpg

FONTE Rennova

