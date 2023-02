Rennova lança produto para rejuvenescimento do rosto e apresenta Giovanna Antonelli e Deborah Secco como embaixadoras da marca

Investimento de R$ 100 milhões em marketing impulsiona nova fase de desenvolvimento da companhia em 2023

SÃO PAULO, 15 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Rennova, empresa que atua no segmento de produtos para harmonização facial e corporal desde 2008, inicia uma nova fase do seu desenvolvimento com duas importantes novidades: o lançamento do Croquís®, fios de sustentação de polidioxanona (PDO) com o dobro de durabilidade – ideal para quem busca rejuvenescimento de maneira minimamente invasiva –, e apresentação de Giovanna Antonelli e Deborah Secco como embaixadoras da marca no Brasil, avalizando a nova campanha publicitária: "Rennova, o poder da escolha". A ação faz parte do investimento de R$ 100 milhões em marketing previsto para 2023.

Para Leonardo Rezende, CEO da Rennova, Giovanna e Deborah representam a expansão e a consolidação da marca junto ao consumidor final, por meio da qualidade dos produtos, do investimento aplicado em inovação, estudos científicos e da diversificação do portfólio. Elas são mulheres de sucesso tanto do ponto de vista profissional como dos negócios. O perfil das duas está em perfeita sintonia com as características das nossas consumidoras, que se sentem cativadas pelo carisma, elegância e a valorização do autocuidado facial e corporal", avalia Rezende.

Giovanna Antonelli

"Sempre gostei de me cuidar. A minha relação com a estética está ligada à autoestima, à saúde e ao bem-estar. Se tenho a tecnologia e a ciência a meu favor, por que não aproveitar? Então, representar a Rennova nesse novo momento significa estar em harmonia com os valores que preservo e com os resultados que gosto de conquistar."

Deborah Secco

"Sou vaidosa, gosto de me cuidar e procuro estar cada vez mais envolvida com as novas tecnologias para melhorar minha aparência. Envelhecer faz parte do processo, mas quero preservar a minha beleza e autoestima. Estou muito feliz em fazer parte da Rennova porque acredito no potencial da marca e nos produtos que agregam muito nos cuidados do corpo e do rosto."

Lançamento Croquís®

A Rennova acaba de lançar o Croquís®, fios de sustentação de polidioxanona (PDO) com o dobro de durabilidade, em relação a alternativas existentes no mercado. Sua aplicação é por meio de intervenção não cirúrgica, com resultados naturais para o reposicionamento de tecidos da face e do pescoço. A tecnologia foi importada da Coreia Sul, país que é referência global em inovação estética. O PDO é indicado para efeito lifting e volumização, além de estimular a produção de colágeno da pele.

Sobre a Rennova

Fundada em 2008, a Rennova é a primeira empresa do segmento de produtos para harmonização facial e corporal genuinamente brasileira, com atuação internacional. Seu portfólio é o mais completo do mercado, conta com produtos de ácido hialurônico, bioestimuladores, toxina botulínica, e fios PDO, entre outros itens. Sua tecnologia é desenvolvida em parceria com países que são referência em inovação, como Áustria, Israel e Coréia do Sul.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2001680/1.jpg

FONTE Rennova

SOURCE Rennova