Rénovation des chambres et suites du Kempinski Hotel Corvinus Budapest

« Pour que l'hôtel demeure flamboyant, une refonte et une rénovation complète ont été menées, suite à la reconstruction de la zone événementielle de l'étage 1, de l'ancienne salle de bal et des salles associées au mois d'avril dernier, » a expliqué Stephan Interthal, directeur général. « L'idée était de créer un lieu de séjour qui combine un mélange de style à la fois luxueux et résidentiel à une compréhension réfléchie des exigences de nos clients. Des pièces de la collection d'art de l'hôtel viennent compléter les chambres et les suites récemment rénovées. »

Les spacieuses chambres Premium Grand Deluxe et les suites Premium Junior ont été entièrement refaites en se basant sur des plans du célèbre décorateur d'intérieur Alex Kravetz. Les nouvelles unités invitent nos clients à rester et à profiter de l'ambiance intérieure avec un coin salon confortable, une lumière naturelle abondante, et une séparation des fonctions au sein de chaque pièce mise en relief par la lumière. Avec une palette de couleurs sobre et élégante composée d'or, de platine et de gris poudré, ainsi qu'un bois brun foncé et chaleureux, les espaces réaménagés représentent plus que de simples pièces : ils reflètent l'esthétique contemporaine et la sensibilité du voyageur moderne qui s'attend à une expérience sensorielle et à un lieu de confort au sein de l'hôtel. Les fenêtres ont été mises à jour à l'aide de stores occultants tandis que des téléviseurs LED intelligents garantissent une meilleure connectivité aux appareils des clients.

Quatre suites Executive traduisent la joie de vivre Kempinski dans un espace exceptionnellement vaste et élégant. La splendide esthétique contemporaine est complétée par une vue imprenable sur le parc Erzsébet et la grande roue de Budapest, le « Budapest Eye », tandis que les deux suites Executive bénéficient d'une vue tout aussi romantique depuis de grandes baies vitrées.

Les deux suites Corvinus Collection, aux numéros 730 et 830, sont conçues dans un style similaire, et offrent chacune une commodité et un luxe supplémentaires grâce à leur suite Junior attenante. Le concept vise à trouver un équilibre entre beauté, brillance, pureté et élégance dans des coloris poudrés gris et beige réconfortants associés à une palette vivifiante or et blanc cassé.

La rénovation de ces unités fait partie d'un investissement de 8,5 millions d'euros qui comprend également la remise à neuf de 126 chambres et de trois suites à ces étages. La rénovation se poursuivra en 2019.

