Rentrée scolaire 2020 avec Groupe Média TFO : inspirer, créer et apprendre à l'ère du nouveau boom numérique

Quand le mandat éducatif rencontre la réalité numérique : Groupe Média TFO passe à un modèle omnicanal et renouvelle ses marques pour mieux être à la portée des enfants et des jeunes dans la nouvelle ère de l'éducation numérique.

TORONTO, 25 août 2020 /PRNewswire/ – Le chamboulement du marché du travail annoncé par la quatrième révolution industrielle se fait déjà ressentir dans le monde numérique qui passe par une redéfinition en profondeur. À l'approche de la rentrée scolaire, Groupe Média TFO a confirmé son engagement à enseigner les compétences nécessaires à l'employabilité1, à savoir celles dont les enfants auront besoin pour les emplois de demain. En mettant l'accent sur l'éducation, la vitalité et le rayonnement de la francophonie de l'Ontario et du Canada, Groupe Média TFO a renouvelé son image de marque pour mieux servir les publics francophones et francophiles dans des schémas de consommation de contenus en constante évolution.

« Chez Groupe Média TFO, cette passion pour accomplir notre mission et notre mandat d'entreprise nous incite chaque jour à nous adapter aux changements numériques et à rechercher sans relâche des façons novatrices de mettre la valeur publique de nos contenus en adéquation avec les besoins créés par la quatrième révolution industrielle. Ce nouveau positionnement va nous aider à créer un contenu qui reflète la diversité actuelle de la francophonie de l'Ontario et à doter les enfants et les jeunes des compétences nécessaires à leur employabilité dans un monde en perpétuelle évolution », déclare Eric Minoli, directeur général et directeur de l'exploitation.

À l'approche d'une rentrée scolaire très particulière, TFO offrira à tous ses publics L'Écho, son premier court-métrage d'animation, une allégorie des valeurs de l'éducation et de la citoyenneté, qui traite de l'importance de poursuivre ses rêves et d'y croire. Avec sa nouvelle signature de marque, « Éclairer demain », TFO rappelle à son public qu'elle a pour rôle d'accompagner les élèves, les éducateurs et les parents en leur apportant un contenu francophone de qualité et fiable. Parents et enfants sont encouragés à regarder L'Écho ensemble.

L'idée qui se profile derrière L'Écho est l'expression authentique de nos valeurs pédagogiques : diversité et inclusion, non-jugement et confiance en soi. Le renouveau de nos marques est le fruit d'efforts de collaboration exceptionnelle déployés avec Juniper Park / TBWA. La transformation collaborative et créative a été menée par David Toto et son équipe, tout en gardant nos publics au cœur de notre vision. Nous sommes très heureux du résultat final, qui est neuf, ravivé et connecté à nos publics à travers l'Ontario et le Canada, afin d'encourager leur curiosité et leur désir d'apprendre en français », déclare Carole Nkoa, directrice du marketing, de la communication et de la philanthropie.

« TFO est un petit bijou de la francophonie de l'Ontario et du Canada, une institution qui joue un rôle essentiel dans l'essor des communautés canadiennes. Entreprendre ce projet passionnant pour un tel média au modèle novateur unique a été un vrai régal ces derniers mois. Moderniser l'identité visuelle de TFO, réorganiser son portefeuille de marques et relancer ses stratégies de communication a été une expérience collaborative et mémorable pour les équipes du Groupe Média TFO et de Juniper Park / TBWA. Cela a été un grand plaisir de participer à ce projet », déclare David Toto, président de Juniper Park / TBWA.

Vers un média omnicanal : le pouvoir au service des contenus

Depuis ses débuts, Groupe Média TFO a toujours saisi les opportunités numériques pour remplir son mandat de média public éducatif et culturel, qui présente de nombreux visages de notre francophonie. En quête de nouvelles et meilleures façons de répondre aux attentes de ses publics, Groupe Média TFO a entamé l'année dernière son renouveau numérique afin de mieux comprendre ses consommateurs et leurs habitudes, et d'adapter rapidement ses contenus malgré un panorama changeant.

Évoluer vers un média omnicanal semblait la solution la plus naturelle: orienter le contenu de TFO en fonction des intérêts du public, par le biais de chaînes interconnectées à la télévision, sur les plateformes web et les applications, et répondre aux attentes de ses consommateurs, où qu'ils soient.

« Cette évolution de notre identité visuelle s'est faite dans le droit-fil de nos traditions. Nos publics peuvent désormais se reconnaître dans nos nouveaux créneaux : la marque MiniTFO destinée aux enfants jusqu'à 8 ans, FlipTFO pour les préadolescents âgés de 9 à 12 ans et PlusTFO, notre nouveau créneau d'informations et de culture, qui comprend également ONFR+, notre franchise d'actualités pour l'Ontario francophone. La plateforme IDÉLLO de TFO continuera à répondre aux besoins de enseignants et des élèves. Cette nouvelle approche omnicanale permettra de mieux prendre en compte les préférences de notre public dans nos processus de prise de décision », déclare Nadine Dupont, directrice des contenus.

Cette vision renouvelée et optimisée est axée sur un plan stratégique ambitieux qui met l'accent sur l'éducation et les compétences nécessaires à l'employabilité. Elle permettra à l'entreprise de créer des récits qui forgent nos lendemains collectifs, en accompagnant les nouvelles générations de Canadiens. Un accent particulier sera mis sur l'encouragement du fait français. Le moment était venu de moderniser et développer la vision de l'entreprise en matière d'apprentissage afin de susciter l'amour de l'éducation et la curiosité, au vu des compétences mondiales qui deviennent une priorité dans l'enseignement. Avec TFO, chaque jour, enfants et adolescents développent leurs connaissances, leurs valeurs humaines et leur conscience sociale.

À propos de Groupe Média TFO

Groupe Média TFO : des récits qui façonnent nos lendemains

Groupe Média TFO est une entreprise publique de médias franco-ontarienne qui propose une expérience de découverte interconnectée par le biais de ses contenus éducatifs, culturels et d'information en français. Le public est au cœur de la mission et de la vision omnicanale de Groupe Média TFO ; il peut se voir grandir aux côtés des créations innovantes et primées de TFO. Grâce à son mandat éducatif, à la télévision, sur les plateformes numériques et par ses initiatives et applications, Groupe Média TFO met le savoir à portée de main. À l'avant-garde de l'apprentissage numérique, le groupe reflète la vitalité et la diversité de la communauté qu'elle sert et prépare la prochaine génération à prendre les rênes du monde de demain.

__________________________________ 1 Il s'agit de compétences dont les jeunes générations auront besoin à l'avenir pour s'adapter au marché du travail. Elles sont au nombre de six : Pensée critique et résolution de problèmes, Collaboration, Innovation, Créativité et entreprenariat, Communication, Apprendre à apprendre, Citoyenneté mondiale et durabilité

Contacts et demandes d'entretiens : Carole Nkoa, directrice du marketing et de la communication, [email protected] | 416- 606-5113 (disponible par texto également) ; Mélanie Grenier, responsable de la communication institutionnelle, [email protected] | 416-527-2212 disponible par texto également)

SOURCE Groupe Média TFO