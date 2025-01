Reolink dévoile la caméra Duo 3 WiFi 16MP et la série Altas au CES 2025

LAS VEGAS, le 7 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Reolink, leader en technologie visuelle intelligente pour la maison, lance aujourd'hui la Duo 3 WiFi au CES 2025. Il s'agit d'une caméra UHD 16MP plug-in Wi-Fi avec une vue panoramique de 180°, qui vient s'ajouter à la série 16MP de Reolink. Le fabricant annonce également le lancement d'une nouvelle gamme de produits, la série Altas : des caméras alimentées par batterie conçues pour un enregistrement continu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Reolink Duo 3 WiFi : des détails ultra nets de 16 Mpx et une vue à 180°

Avec sa clarté UHD de 16MP et ses deux capteurs 4K, la Duo 3 WiFi se distingue en capturant les détails les plus subtils et en identifiant tous les objets présents dans la zone de surveillance. Les utilisateurs peuvent zoomer manuellement sur les images capturées pour mieux discerner les moindres détails, comme les plaques d'immatriculation éloignées. Grâce à la technologie de pointe de l'algorithme d'assemblage d'images, cette caméra à double objectif fusionne deux images en une seule avec une distorsion minimale et fournit une vue ultra-large de 180°, assurant ainsi une couverture complète de la maison ou de l'entreprise.

Disponible dès aujourd'hui en Amérique du Nord et en Europe, la Duo 3 WiFi est vendue au prix de 189,99 €. Ce produit peut être acheté sur le site web de Reolink et sur Amazon.

Nouvelle série Altas : Une protection de tous les instants, 24H/24

Aujourd'hui, Reolink présente la nouvelle Série Altas, la première gamme mondiale de caméras à batterie permettant un enregistrement continu 24h/24. Elle inclut :

Altas , une caméra compacte en 2K avec connectivité WiFi,

, une caméra compacte en avec connectivité WiFi, Altas Go PT , une caméra 4G à batterie offrant une vue 360° sans angle mort,

, une caméra 4G à batterie offrant une vue 360° sans angle mort, Une future version améliorée de l'Altas PT Ultra, dotée également de l'enregistrement continu 24h/24.

Cette série permet un enregistrement continu 24 h/24 et pour une durée maximale de 7 jours, grâce à une solution innovante à faible consommation d'énergie. Associée à un panneau solaire, elle garantit un enregistrement continu 24 h/24 sans qu'il soit nécessaire de la recharger.

Pour en savoir plus sur Reolink et ses nouveaux produits, veuillez visiter son stand au Venetian, A-D, 52747 pendant le CES 2025. Pour plus d'informations, veuillez visiter : https://reolink.com/visit-reolink-at-ces/.

À propos de Reolink

Reolink propose des solutions de sécurité intelligentes pour les particuliers et les entreprises, visant à offrir une expérience de sécurité sans faille grâce à sa large gamme de produits. Au service de millions de personnes dans le monde, elle assure la vidéosurveillance et la protection et se distingue par son engagement en faveur de l'innovation technologique dans le domaine de la sécurité.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2592819/Reolink_Altas_Series.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2592822/Reolink_Duo_3_WiFi.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2494855/Reolink_Logo.jpg