Reolink lance la première sonnette à piles 2K 4MP de l'industrie, offrant une vue de la tête aux pieds au format 1:1

WILMINGTON, Delaware, 18 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Reolink, fournisseur renommé de solutions de sécurité intelligentes, est fier d'annoncer la première sonnette à piles 2K 4MP intelligente de l'industrie avec un rapport d'aspect 1:1, un puissant complément à sa gamme croissante de solutions de sécurité domestique. Conçue pour répondre aux besoins des utilisateurs en matière de performances et de commodité exceptionnelles, cette nouvelle sonnette à piles offre une résolution haute définition (HD) 2K 4MP, une vue élargie de la tête aux pieds au format 1:1 et une connectivité Wifi à double bande. Elle offre une clarté, une couverture et une connectivité fiables, faisant office de gardien intelligent au seuil de la porte.

Reolink Battery Doorbell

Reolink Battery Doorbell est désormais disponible au prix public conseillé de 164,99 EUR et peut être achetée aux États-Unis et en Europe sur le site Reolink.com. Elle sera disponible en Australie et au Canada à partir du mois d'octobre.

Évolution en fonction des besoins des clients

Suite au succès de son précédent modèle de sonnette vidéo PoE, Reolink a reconnu la demande des clients pour une version sans fil plus flexible, qui réponde également aux lacunes des sonnettes à piles traditionnelles. De nombreux modèles existants, avec des rapports d'aspect 4:3 ou 16:9 et des résolutions de 2MP à 8MP, manquent souvent d'une vue verticale complète. Même les modèles les plus récents, dont le rapport hauteur/largeur a été amélioré, restent limités en termes de résolution ou de champ de vision. La dernière sonnette à piles de Reolink relève ces défis en offrant une solution qui répond aux besoins des utilisateurs tout en faisant écho à la campagne de marque de Reolink, qui met l'accent sur l'engagement de protéger et d'enrichir la vie familiale grâce à une innovation centrée sur l'utilisateur.

Image 2K 4MP avec une vue étendue de la tête aux pieds

Première sonnette à combiner une résolution 2K 4MP super HD et un rapport d'aspect 1:1 unique, Reolink Battery Doorbell offre une vue étendue de 150°x150°x180° de la tête aux pieds. Cette conception révolutionnaire offre une visibilité inégalée de la porte d'entrée et de son environnement. De jour comme de nuit, la sonnette, dotée d'une technologie de vision nocturne avancée, capture des images claires en HD 2K sans aucun flou.

La sécurité sur le pas de la porte

Reolink Battery Doorbell est dotée d'une technologie de détection intelligente avancée qui identifie les personnes, les véhicules et les colis, alertant rapidement les propriétaires en cas d'activité suspecte. Sa fonction de détection des colis par l'IA est particulièrement utile, car elle fournit des preuves évidentes de la réussite des livraisons. En cas de tentative de vol de colis, la sonnette offre une surveillance en temps réel via l'application et le client PC Reolink, délivrant des alertes instantanées et une visualisation en direct depuis n'importe où. Les utilisateurs peuvent rester informés et garder le contrôle grâce à des notifications en temps réel et à l'accès aux images en direct et enregistrées, le tout sans frais d'abonnement.

Simplicité dès la première étape

L'installation est conçue pour être simple, permettant aux utilisateurs d'installer la sonnette en quelques minutes sans nécessiter d'expertise technique. L'appareil est facilement personnalisable, y compris les options de carillon, qui peuvent être adaptées aux installations existantes. Qu'elle s'intègre à Reolink Chime, à Alexa Echo Show ou à l'Assistant Google, la sonnette complète n'importe quel environnement domestique. Grâce à ses options d'alimentation flexibles, elle peut être alimentée par une batterie rechargeable de 7 000 mAh, offrant jusqu'à 5 mois de fonctionnement dans des conditions d'utilisation normales, ou être branchée sur le câblage existant pour une alimentation continue, car elle est compatible avec les transformateurs standard.

Connectivité améliorée grâce au Wifi double bande

Reolink Battery Doorbell est équipée d'une connexion Wifi bibande à 5 GHz et 2,4 GHz, répondant à divers besoins de connectivité. La bande des 2,4 GHz assure une couverture étendue, garantissant des signaux fiables pour les sonnettes situées à l'extérieur de la maison, tandis que la fréquence de 5 GHz permet des vitesses de réseau rapides pour une transmission efficace des données.

Stockage fiable, pas de frais mensuels

Reolink Battery Doorbell prend en charge les cartes microSD jusqu'à 256 Go. Cette solution de stockage local garantit que les enregistrements sont conservés en toute sécurité, même en cas de coupure de courant ou d'interruption du réseau. De plus, lorsqu'elle est associée au Reolink Home Hub, la capacité de stockage peut être étendue jusqu'à 1 To grâce à deux emplacements pour cartes microSD. La capacité de stockage robuste de la sonnette offre une tranquillité d'esprit, permettant l'accès à des preuves vidéo cruciales à partager avec les forces de l'ordre ou pour les réclamations d'assurance, en cas d'activité ou d'incident suspect.

Caractéristiques principales :

Vue 2K 4MP de la tête aux pieds avec rapport d'aspect 1:1 Jour et nuit

4MP de la tête aux pieds avec rapport d'aspect 1:1 Jour et nuit Détection intelligente sans frais d'abonnement

Installation sans fil et sans tracas

Prise en charge du carillon mécanique/numérique câblé existant

Options de carillon multiples

Réseau Wifi bibande

Stockage local de confiance sans frais mensuels

Boostez vos performances avec Reolink Home Hub

Audio bidirectionnelle avec les micros et le haut-parleur intégrés

Automatisation accrue grâce au système domestique intelligent

Pour en savoir plus sur Reolink Battery Doorbell, sur la gamme complète de solutions et de services de sécurité domestique intelligents de Reolink et sur la campagne de marque de Reolink, visitez le site Reolink.com.

À propos de Reolink

Reolink propose des solutions de sécurité intelligentes pour les particuliers et les entreprises. Sa large gamme de produits vise à offrir une expérience de sécurité sans faille. Au service de millions de personnes dans le monde, la société assure la surveillance et la protection vidéo et se distingue par son engagement en faveur de l'innovation technologique dans le domaine de la sécurité. Pour en savoir plus sur les offres de Reolink, consultez le site Reolink.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2501524/1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2494855/Reolink_Logo.jpg