Reolink lance officiellement l'Altas PT Ultra, inaugurant une nouvelle ère de la sécurité domestique 4K

WILMINGTON, Delaware, 26 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Reolink, fournisseur renommé de solutions de sécurité intelligentes, a lancé son Altas PT Ultra révolutionnaire, une caméra à batterie 4K avec enregistrement continu à la pointe de l'industrie, qui établit une nouvelle référence dans le secteur de la sécurité domestique. Cette caméra innovante est désormais disponible à l'achat en Australie au prix de vente[1] de 329,99 dollars australiens sur Reolink.com et Amazon, avec une option comprenant un panneau solaire de 6 watts au prix de 359,99 dollars australiens.

Une nouvelle ère pour la sécurité domestique en 4K

Reolink Altas PT Ultra a fait une entrée remarquée lors de l'IFA Berlin 2024, remportant un total de 17 récompenses « Best of IFA 2024 » décernées par des médias et des entreprises technologiques de premier plan tels que Newsweek, Android Authority et PCMag. Plébiscitée pour sa capacité à résoudre les problèmes les plus courants des caméras à batterie (événements cruciaux non enregistrés, durée de vie limitée de la batterie, vision nocturne en noir et blanc uniquement, et champ de vision étroit), la caméra Altas PT Ultra apporte une solution complète qui permet de sécuriser les habitations et les entreprises comme jamais auparavant.

Ne manquez jamais un moment

Avec une véritable résolution 4K 8MP et une batterie massive de 20 000 mAh, l'Altas PT Ultra offre 12 heures d'enregistrement continu en 4K par jour et jusqu'à huit jours avec une seule charge. Elle peut rester alimentée jusqu'à 500 jours avec une seule charge, offrant plus d'un an de protection continue en mode veille[2]. Elle est également dotée d'une option de pré-enregistrement qui permet de capturer des séquences de 10 secondes avant même qu'un mouvement ne soit détecté, ce qui permet de ne manquer aucun moment crucial.

Vision en couleur, même la nuit

Grâce à la technologie ColorX de Reolink, l'Altas PT Ultra utilise un objectif à ouverture F1,0 et un capteur 1/1,8'', capturant des images en couleur, même dans l'obscurité la plus totale, sans projecteur ni LED infrarouge (IR), offrant ainsi une sécurité supérieure à celle de la vision nocturne en noir et blanc.

Couverture complète, sans angle mort

Altas PT Ultra offre une vue de tous les angles grâce à ses capacités de rotation de 355° et d'inclinaison à 90°, ce qui garantit l'absence d'angles morts dans la couverture de la surveillance. Sa détection intelligente assistée par l'IA parvient à distinguer les personnes, les véhicules et les animaux, minimisant ainsi les fausses alarmes. La fonction de suivi automatique permet de suivre et d'enregistrer les objets en mouvement dans le champ de vision de la caméra. Les utilisateurs ne sont informés que des événements vraiment essentiels, sans frais d'abonnement mensuels.

Reolink offre une couverture de deux ans et une assistance clientèle 24h/24, 7h/7, pour la Altas PT Ultra, avec six mois supplémentaires de couverture pour les utilisateurs enregistrés.

Pour en savoir plus sur Reolink Altas PT Ultra et sur la gamme complète de solutions et de services de sécurité domestique intelligente de Reolink, visitez le site Reolink.com.

À propos de Reolink

Reolink propose des solutions de sécurité intelligentes pour les particuliers et les entreprises, visant à offrir une expérience de sécurité transparente grâce à sa large gamme de produits. Au service de millions de personnes dans le monde, la société assure la surveillance et la protection vidéo et se distingue par son engagement en faveur de l'innovation technologique dans le domaine de la sécurité. Pour en savoir plus sur les offres de Reolink, consultez le site Reolink.com.

[1] Les prix de détail peuvent varier d'un marché à l'autre. [2] Le mode veille fait référence au mode d'enregistrement déclenché par PIR, soit 300 secondes d'enregistrement par jour après le déclenchement du PIR, combinées à une mise en veille le reste de la journée.

