Reolink présente l'avenir de la sécurité domestique au CES 2025

LOS ANGELES, 16 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Reolink, leader mondial des solutions de vidéosurveillance intelligentes annonce sa participation au CES, le plus grand salon technologique au monde, qui se tiendra à Las Vegas du 7 au 10 janvier 2025. À cette occasion, Reolink présentera des innovations révolutionnaires conçues pour répondre aux besoins croissants des foyers en matière de sécurité connectée.

Des solutions innovantes pensées pour chaque foyer.

Reolink dévoilera une caméra inédite de sa série 16 MP, offrant une qualité d'image exceptionnelle et une couverture complète sans angle mort. Grâce à des fonctionnalités de connectivité avancées, cette caméra simplifie la sécurité domestique comme jamais auparavant.

Autre prouesse technologique : une gamme exclusive de caméras sur batterie, conçue pour une surveillance 24h/24 et 7j/7. Leur faible consommation énergétique, associée à une compatibilité avec l'énergie solaire, garantit une sécurité ininterrompue, même dans des conditions extrêmes.

Les visiteurs pourront également découvrir la technologie ColorX Vision Nocturne, capable de produire des images aux couleurs vives et réalistes, même en cas de faible luminosité.

Reolink, 16 ans d'innovation et de confiance

Avec plus de 16 ans d'expertise et la confiance de 2 millions de familles dans 110 pays, Reolink continue de repousser les limites de la technologie. En 2024, plusieurs innovations phares ont marqué un tournant :

En 2024, plusieurs produits ont renforcé cette réputation : La Duo 3 PoE : la première caméra bi-objectif 16 MP, offrant une qualité d'image inégalée et une vue panoramique sans interruption. L'Argus 4 Pro : la première caméra sur batterie avec vision panoramique 4K à 180°, intégrant la technologie ColorX, reconnue par le TIME Magazine comme l'une des meilleures inventions de l'année. L'Altas PT Ultra, : une caméra extérieure 4K à rotation 360°, avec une autonomie prolongée et un enregistrement continu. Saluée par les médias spécialisés, elle est devenue un incontournable depuis son lancement en septembre 2024.

Ces avancées illustrent l'engagement de Reolink à développer des solutions technologiques fiables et accessibles pour chaque foyer.

Rencontre avec les experts Reolink au CES

Reolink invite les journalistes, partenaires et visiteurs à découvrir ses innovations au Venetian A-D, Stand 52747 où ils pourront participer à des démonstrations exclusives et explorer un univers où la technologie réinvente la sécurité domestique.

À propos de Reolink

Reolink propose des solutions de sécurité intelligentes pour les particuliers et les entreprises, avec pour mission d'offrir une expérience de surveillance fluide et performante. Engagée dans l'innovation technologique, la marque s'est imposée comme un acteur clé de la sécurité connectée, en protégeant des millions de foyers à travers le monde.

