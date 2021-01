Reorganização e Novas Contratações na Executiva da Matrix

"No último ano a Matrix investiu mais de dez milhões de Reais numa nova plataforma de nuvem híbrida, focada na entrega de serviços digitais de missão crítica. As novas tecnologias embarcadas nessa plataforma nos permitem entregar soluções sofisticadas para atendimento das necessidades de DevOps e Integração Contínua dos clientes", complementa Ricardo Giudice.

A Matrix está posicionada como provedor de excelência em serviços gerenciados de TI para médias e grandes empresas, registrando um crescimento de dois dígitos percentuais nos últimos três anos. Para suportar esse crescimento, a companhia já inicia 2021 com uma expansão de 20% do quadro de funcionários.

Adicionalmente, a Matrix acaba de lançar sua nova plataforma de nuvem hibrida, que contempla as mais novas tecnologias de Datacenter Definido por Software - SDDC (do inglês software defined datacenter): Permite que o cliente implante e transfira cargas de trabalho em múltiplas infraestruturas de TI, em múltiplos fornecedores. A plataforma permite acessos através de APIs, e contempla redes virtuais privadas e dedicas para o projeto do cliente. A Matrix gerencia o ambiente fim-a-fim, provendo um ponto de contato único para as equipes de TI das empresas, independente do fornecedor de infraestrutura utilizado.

Roberto Rozon é formado em processamento de dados e engenharia de telecomunicações, possui mais de 20 anos de experiência, tendo participado da formação do mercado de Data Centers e Cloud Computing no Brasil. Antes da Matrix, participou do start-up da Locaweb Corp e atuou em projetos de construção de data centers na Aceco TI; dentre outras posições executivas ao longo da carreira.

Ricardo Giudice é formado em comunicação social com especialização em marketing. Possui mais de 20 anos de experiência no mercado de Data Centers e Cloud Computing. Antes da Matrix, participou do start-up da. Comdomínio Data Center no Brasil (atual Equinix), além de passagens pela PSINet, Diveo, SoftCorp, Mandic e Benner; dentre outras.

Sobre a Matrix:

A Matrix é uma das mais sólidas empresas de tecnologia do Brasil. Com foco em missão crítica, a companhia possui certificações de padrão mundial como TR3 / Tier III, ISO/IEC 27001 e PCI-DSS. Provê serviços de alta performance e disponibilidade em Cloud Computing, Multi Cloud e Data Center, com atendimento personalizado. A Matrix oferece total apoio a corporações em sua jornada rumo à transformação digital.

FONTE Matrix

