Repassa cria programa de comissionamento para quem pretende contribuir com a moda circular e gerar renda extra com a atividade

Iniciativa é gratuita e qualquer pessoa interessada pode participar

PORTO ALEGRE, Brasil, 3 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- O Repassa, plataforma online de compra e venda de vestuário, calçados e acessórios da Lojas Renner S.A., criou o Programa de Comissionamento Reparceiras. A iniciativa é gratuita e destinada para quem deseja colaborar com a 'moda do bem' e ainda gerar renda extra com a atividade. Para participar, basta se cadastrar no site do Repassa e, em seguida, se inscrever por meio da plataforma SocialSoul. O Repassa, com atuação em todo o Brasil, foi adquirido pela Lojas Renner S.A. em 2021.

Ao aderir ao Programa de Comissionamento Reparceiras, o(a) usuário(a) pode divulgar tanto os produtos de sua própria vitrine (se houver), quanto peças de outros mostruários que estejam na plataforma do Repassa. A cada venda finalizada, por meio do link de indicação, a reparceira receberá uma comissão de 7% do valor do produto. Caso o item seja da própria vitrine, além da comissão habitual do Repassa, ela receberá o crédito extra oferecido pelo Programa de Comissionamento.

Além disso, existem outros benefícios que podem ser aproveitados, como: novidades em primeira mão; materiais gráficos personalizáveis; experiências especiais; possibilidade de fazer parte de um ambiente sustentável e social. Baseado no desempenho individual mensal, a participante ainda tem desconto nas Sacolas do Bem e as três melhores colocadas do mês recebem três looks.

"Visamos reforçar o consumo consciente e trazer cada vez mais adeptos à moda circular. Não é necessário ser uma influenciadora digital para participar do programa e inspirar outras pessoas", reforça Tadeu Almeida, fundador e CEO do Repassa.

A comissão é feita via plataforma SocialSoul, onde é possível acompanhar as transações e solicitar a transferência do saldo para a conta bancária da Reparceira. Após se cadastrar, a usuária receberá o material de suporte que orienta a divulgar produtos entre os seus contatos.

Repassa - modelo de negócio diferenciado

O Repassa, fundado em 2015, possui modelo de negócio diferenciado no segmento de revenda de artigos de moda. Ao contrário dos canais de negociação direta entre vendedores e compradores, ele faz o controle de qualidade das mercadorias e é responsável por toda a jornada dos clientes, incluindo precificação, produção de fotos e catálogos, logística e entrega das peças.

A cada venda finalizada, em que o vendedor recebe 40% do valor, o saldo é disponibilizado aos vendedores na própria plataforma e pode ser transferido para conta corrente, usado no próprio site da empresa, ou entra como Saldo Repassa, um tipo de carteira digital. Os valores também podem ser doados para organizações sociais, assim como os produtos reprovados no processo de controle de qualidade.

Graças a essa ampliação da vida útil das mercadorias negociadas e a parcerias firmadas com ONGs, a plataforma acumula um histórico importante de impactos ambientais e sociais positivos.

FONTE Lojas Renner S.A.

SOURCE Lojas Renner S.A.