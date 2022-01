REPLIKA SOFTWARE INC. FAZ PARCERIA COM A DIVISÃO DE PRODUTOS PROFISSIONAIS DA L'ORÉAL PARA OFERECER NOVOS RECURSOS DIGITAIS DIRETOS AO CONSUMIDOR PARA SUA REDEDE SALÕES E CABELEIREIROS EM TODO O MUNDO

Como parte dessa iniciativa, a Divisão de Produtos Profissionais utilizará os recursos recentemente ampliados da Replika Software para capacitar a sua rede de salões de beleza e cabeleireiros com um microsite transacional direto ao consumidor (DTC) personalizado e pronto para uso que inclui uma solução integral de vendas sociais e um catálogo completo de produtos profissionais da L'Oréal (L'Oréal Professional Paris, Redken, Kérastase) para inspirar seus clientes e seguidores nas redes sociais, vender produtos on-line, marcar reuniões e destacar seus negócios. Esta nova rede de sites também pode ser usada para lançamentos de novos produtos e coleções. Os novos sites de salões de beleza também contam com conteúdo educativo e seleções de compras de produtos preferidos pelo cabeleireiro.

É a primeira vez que os consumidores podem comprar todos os produtos profissionais da L'Oréal em um único lugar. O Brasil é o primeiro país a lançar esta nova tecnologia aprimorada, que se estima continuar a ser implementada em salões de beleza e com cabeleireiros em todo o mundo.

"Diante da disrupção digital, a Replika Software permite que marcas como a L'Oréal adotem uma abordagem centrada no social para o comércio eletrônico e aproveitem sua rede de especialistas para impulsionar suas intenções de domínio digital", disse Kareen Mallet, cofundadora da Replika. Ela ressalta que conectar os promotores da marca e os especialistas como a rede de cabeleireiros da Divisão de Produtos Profissionais para impulsionarem as vendas de comércio eletrônico é o futuro da fidelidade da marca e espera que as vendas sociais sejam um enorme impulsionador de conversão e aumentem o valor médio dos pedidos. Segundo a Replika, sua tecnologia gera um aumento no tamanho dos pedido de 50 a 200%, bem como um aumento de 10 na conversão de vendas, em comparação com as campanhas de mídias pagas em meios tradicionais.

Sobre a Replika Software Inc.- A Replika Software é um software de venda social pronto para uso, premiado globalmente, que permite às marcas ativar sua rede de vendedores sociais para vender on-line, inspirar nas redes sociais e conectar-se com os consumidores a qualquer hora, em qualquer lugar. A empresa está sediada em Nova York e Paris, na Station F com a La Maison Des Startups/LVMH. A ex-diretora de moda da Neiman Marcus & Bergdorf Goodman, Kareen Mallet, juntamente com o executivo de publicidade e empreendedor serial, Corey Gottlieb, fundaram a empresa em 2016. Tanto o grupo de investimento BOLD da L'Oréal e a LVMH Luxury Ventures investiram na empresa e a Replika impulsiona os programas de vendas sociais para muitas de suas marcas líderes em todo o mundo.

https://www.replikasoftware.com/

Contato: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1720822/PR_V4.jpg

FONTE Replika Software Inc.

http://www.replikasoftware.com



