Reportage de China Matters : quelle est la promesse des villes intelligentes aujourd'hui ?

La clé pour alimenter ces villes intelligentes, ce sont des technologies comme la 5G, l'intelligence artificielle et le big data. Guiyang, la capitale de la province du Guizhou, a été un creuset d'expérimentation pour la transformation numérique dans le cadre de la dynamique du pays vers la construction de villes intelligentes et donc d'une société intelligente. Les villes intelligentes font partie intégrante de la tendance continue de la Chine vers l'urbanisation afin de stimuler le développement économique du pays aujourd'hui et dans les années à venir.

Plus de 5 000 entreprises du big data ont élu domicile à Guiyang, dont Alibaba, Baidu, Apple et Google, pour n'en citer que quelques-unes des plus célèbres. La raison en est que depuis de nombreuses années, le Guizhou abrite la première zone expérimentale du big data au niveau national chinois. Et maintenant, elle a ouvert les vannes pour passer du concept de ville intelligente à la réalité de ville intelligente.

Josh Arslan, de China Matters, se rend à Guiyang pour voir ce que les gens ordinaires ont à gagner de la vie dans une ville intelligente ? Quels sont les avantages qu'elle apporte ? Il va également à la rencontre des personnes à l'origine des innovations qui alimentent une ville intelligente, allant de la reconnaissance faciale ou d'une application de stationnement absolument vitale dans les villes embouteillées, en passant par les véhicules autonomes, qui redéfinissent notre façon de vivre, de travailler et de jouer.

