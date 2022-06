Reportage de China Matters sur l'économie numérique 2.0 de la Chine

Également connue sous le nom de monnaie numérique de la banque centrale (CBDC), elle est aujourd'hui considérée comme la prochaine révolution en matière de monnaie numérique et pourrait inaugurer les paiements numériques 2.0 en Chine. Mais pourquoi est-ce important pour la deuxième plus grande économie du monde ? Josh Arslan, de China Matters, se penche sur l'importance de la numérisation de l'économie chinoise et sur la situation actuelle.