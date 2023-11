Repousser les limites du stockage de données : Cervoz lance le SSD NVMe M.2 2230 (clé A+E) pour l'IA en périphérie (Edge) dans des PC ultra-compacts

TAIPEI, 1er novembre 2023 /PRNewswire/ -- Cervoz Technology, un leader dans le domaine des solutions de stockage et de mémoire de qualité industrielle, est heureux de présenter le SSD T425 , qui prend en charge une large plage de température de fonctionnement allant de -40°C à 85°C. Le T425 est proposé au format M.2 2230 (clé A+E) et est conforme aux normes PCIe Gen 3 et NVMe 1.3 sur deux voies PCIe. Il a été méticuleusement conçu pour répondre aux exigences des applications d'IA en périphérie, en particulier pour les PC embarqués sans ventilateur et les cartes mères.

Le pouvoir du compact : l'évolution du stockage des données

Avec la demande croissante en matière d'IA en périphérie et d'applications de calcul en périphérie, la conception des PC embarqués sans ventilateur et des cartes mères est devenue de plus en plus compacte. Allant des Mini-ITX aux Pico-ITX (mesurant seulement 100 mm × 72 mm), ces cartes de petite taille doivent offrir une puissance de calcul élevée et des options d'E/S variées pour satisfaire les besoins multimédias. Une autre considération essentielle est le stockage des données, et son optimisation dans cet espace limité est primordiale dans cette tendance.

Découvrez le SSD Cervoz T425 : plus de puissance dans un boîtier compact

Pour suivre cette tendance remarquable, Cervoz présente la toute dernière gamme T425 , un nouveau SSD NVMe PCIe Gen3 x2 au format M.2 2230. Conçu dans un format M.2 2230 compact (22 mm x 30 mm), il prend en charge les configurations de clés A et E et utilise deux voies PCIe Gen3 x2 pour des transferts de données efficaces. Avec des vitesses séquentielles impressionnantes pouvant atteindre 815 Mo/s en lecture et 760 Mo/s en écriture, ainsi que des capacités de stockage de 64 Go, 128 Go et 512 Go, la gamme T425 s'impose comme la solution ultime pour améliorer les performances des PC compacts sans ventilateur confrontés à des contraintes d'espace.

Optimisation des performances et extension de la capacité

Le tout nouveau SSD T425 de Cervoz, avec son format compact M.2 2230, se distingue comme le choix idéal pour les PC ultra-compacts sans ventilateur nécessitant des capacités de calcul exceptionnelles. De plus, il offre une solution efficace pour augmenter la capacité de stockage lorsque l'espace disponible est insuffisant.

En installant le T425 dans le connecteur clé A et E M.2 2230, qui était initialement destiné à la connectivité Wi-Fi/BT sur la carte mère, vous pourrez ainsi contourner les limitations de stockage et d'espace physique. De plus, l'utilisation des signaux PCIe augmente considérablement les vitesses de lecture et d'écriture, ce qui se traduit par une amélioration significative des performances globales du système.

Adaptabilité aux températures extrêmes et fonctionnalités avancées pour les environnements exigeants

En plus de sa plage de température de fonctionnement standard, la gamme T425 propose des options avancées pour répondre aux besoins de températures étendues (-40°C à 85°C), ce qui en fait un choix idéal pour les systèmes compacts évoluant dans divers environnements. De plus, le T425 est doté de caractéristiques remarquables. Bénéficiez d'une protection des données inégalée grâce à sa protection des données de bout en bout , garantissant la sécurité de vos informations précieuses de bout en bout. L'intégration de la technologie de cache d'écriture SLC assure des performances rapides, facilitant les transferts de données fluides et une gestion efficace des fichiers. De surcroît, le T425 offre des capacités de régulation thermique dynamique , gérant habilement la production de chaleur pour maintenir des performances optimales, même lors de charges de travail intensives.

Découvrez une puissance et une efficacité inégalées avec le SSD Cervoz T425

Si la compacité est importante pour vous, le SSD T425 de Cervoz est la solution ! Libérez-vous des contraintes de stockage et déverrouillez le potentiel réel de vos systèmes grâce au SSD T425 . Découvrez la différence en termes de performance et d'efficacité. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter www.cervoz.com ou envoyer un e-mail à [email protected] .

À propos de Cervoz

Basée à Taïwan, Cervoz Technology fournit des composants embarqués pour le marché des PC industriels. La société possède près de deux décennies d'expérience dans la conception et le développement de solutions de mémoire et de stockage hautes performances pour les applications industrielles.

Contacts

Médias : [email protected]

Ventes : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2257088/Banner_Ads_T425_1920x1080.jpg

SOURCE Cervoz Technology Co., Ltd.