Representantes de más de cien países participan en el foro "Open Innovations" en Moscú

El primer ministro ruso Dmitry Medvedev se dirigió a los asistentes durante la sesión plenaria titulada "Economía inteligente: tres dilemas de la nación digital" y abordó los principales desafíos que la transformación digital plantea a la sociedad, los gobiernos y los negocios, a saber, la ciberseguridad de los datos personales, la restructuración del mercado laboral debido a la automatización de la producción y la regulación jurídica de la industria de la innovación. El primer ministro Dmitry Medvedev recordó que, en un año, Skolkovo celebrará su décimo aniversario e invitó a los asistentes a visitar Open Innovations en 2020 para "ser testigos de lo que se ha logrado en estos 10 años y revisar qué falta por hacer".

El tema del primer día del foro fue "El ser humano digital". Una serie de especialistas discutió cuestiones relacionadas con el impacto de las tecnologías en la vida humana. El segundo día se dedicó al tema "La economía inteligente": la digitalización del sector y de otras industrias y corporaciones, y el espíritu empresarial tecnológico. Finalmente, se habló de "Futuras tecnologías", como las nuevas tendencias en tecnología para el sector de la medicina, la inteligencia artificial, los seguros, la industria pesada y las ventas al menudeo.

El foro contó con la asistencia de Maxim Akimov, viceprimer ministro de la Federación Rusa; Maxim Oreshkin, ministro de desarrollo económico; Sergei Sobyanin, alcalde de Moscú; Viktor Vekselberg, presidente de la junta directiva de la Fundación Skolkovo; Werner Baumann, presidente de la junta directiva de Bayer; Nick Bostrom, fundador del Instituto para la Humanidad del Futuro de la Universidad de Oxford, y Purnima Kochikar, directora de Google Play, entre otros especialistas.

En el marco del foro "Open Innovations" se celebró el congreso de tecnología global "Sooner Than You Think: Smart Cities", organizado por la agencia Bloomberg y la Fundación Skolkovo, así como el foro práctico de negocios sobre sistemas de inteligencia artificial RAIF (Foro Ruso de Inteligencia Artificial). En esos tres días se firmaron 29 convenios con la participación de empresas rusas e internacionales, además de fundaciones e instituciones de fomento.

La lista de organizadores del foro internacional "Open Innovations" incluye al Ministerio de Desarrollo Económico de la Federación Rusa, al gobierno de la ciudad de Moscú, a la Fundación Skolkovo, a la Russian Venture Company, al Fondo para los Programas Educativos y de Infraestructura, al Fondo para el Fomento de las Innovaciones y a la Corporación Estatal para el Desarrollo VEB.RF.

