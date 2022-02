REPRISE DES VACANCES SUR MESURE : Luxueux forfait pour s'isoler en quarantaine au St. Regis Bali Resort

Pour les clients qui choisissent de dîner au restaurant, l'élégant King Cole Bar offre une ambiance détendue avec du bois de teck balinais richement fabriqué à la main et des objets indonésiens délicats. Des activités de bien-être attrayantes sont offertes, comme des exercices de pilates sur tapis et d'entraînement en circuit, ainsi que des activités autochtones comme la fabrication de canang sari, l'offrande quotidienne balinaise emblématique.

Logements disponibles :

Suite St. Regis : Suite 1 chambre de 92 m² avec grand salon intérieur et terrasse privée.

Suite St. Regis avec piscine : Suite 1 chambre de 189 m², spacieuse pièce à vivre intérieure avec un vaste espace extérieur et un jardin privé luxuriant doté d'un bassin de plongée avec jacuzzi et kiosque.

Villa : Villa 1 chambre de 604 m², vaste pièce à vivre intérieure et extérieure, ainsi qu'une kitchenette, un kiosque privé et un accès direct à la plage immaculée.

Résidence : Résidence de 915 m², 2 étages, 3 chambres. L'évasion tropicale parfaite avec vue splendide sur l'océan Indien et accès direct à la plage. Aux quatre coins de ce refuge spacieux, vous profiterez de détails époustouflants et d'œuvres d'art balinaises fièrement exposées, qui accueillent gracieusement les invités dans un monde où la vie est exquise.

*Le forfait comprend :

Petit déjeuner, déjeuner et dîner quotidiens. Le déjeuner et le dîner sont échangeables avec 1 000 000 roupies indonésiennes de crédit de nourriture et de boissons par personne et par jour (non cumulatif)

5 articles de lessive par personne et par jour (non cumulatif)

Navette de l'aéroport au complexe

l'aéroport au complexe 2 tests par écouvillonnage PCR

30 jours d'assurance voyage locale contre la COVID-19 par personne

*Susceptible à modifications, selon les régulations.

Le St. Regis Bali Resort offre aux clients un voyage détendu avec des modalités de voyage sans tracas pour de nouveau les accueillir à la plus belle adresse de Bali. Pour en savoir plus et réserver, veuillez envoyer un e-mail à [email protected] ou rendez-vous sur le site web à l'adresse https://bit.ly/srbrepatriation.

